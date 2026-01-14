Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 14/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Căn cứ Thông báo số 81 ngày 26/12/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH khóa XVI, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giới thiệu 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, căn cứ Thông báo số 21 ngày 16/12/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giới thiệu 31 người ứng cử.

100% cử tri biểu quyết nhất trí với danh sách 36 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông qua tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; giới thiệu tóm tắt lý lịch của người ứng cử theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, cử tri nơi công tác đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến đều thống nhất người được giới thiệu có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; ý thức tổ chức kỷ luật cao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, 100% cử tri biểu quyết nhất trí với danh sách 36 đại biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lê Minh