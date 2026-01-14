Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 14/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Căn cứ Thông báo số 81 ngày 26/12/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH khóa XVI, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giới thiệu 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, căn cứ Thông báo số 21 ngày 16/12/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giới thiệu 31 người ứng cử.

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

100% cử tri biểu quyết nhất trí với danh sách 36 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông qua tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; giới thiệu tóm tắt lý lịch của người ứng cử theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, cử tri nơi công tác đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến đều thống nhất người được giới thiệu có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; ý thức tổ chức kỷ luật cao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, 100% cử tri biểu quyết nhất trí với danh sách 36 đại biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Văn phòng Đoàn ĐBQH Đại biểu HĐND HĐND tỉnh Đại biểu quốc hội Nhiệm kỳ Trung ương đảng hội nghị tỉnh Phú Thọ Thống Nhất Trách nhiệm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xã Sông Lô chuẩn bị cho ngày hội lớn

Xã Sông Lô chuẩn bị cho ngày hội lớn
2026-01-10 09:10:00

baophutho.vn Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Sông Lô chủ động triển...

Dấu ấn một nhiệm kỳ đặc biệt

Dấu ấn một nhiệm kỳ đặc biệt
2026-01-06 06:49:00

baophutho.vn Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) được xem là nhiệm kỳ đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đầy biến động, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn. Với...

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc
2026-01-06 06:44:00

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long