Giữ vững chất lượng giáo dục

Những năm gần đây, Trường THCS Thọ Sơn, phường Thanh Miếu luôn khẳng định vị thế là điểm sáng của giáo dục bậc THCS, với sự phát triển đồng đều giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Năm học 2024 - 2025 khép lại bằng những con số biết nói, tạo nền tảng vững chắc để nhà trường bước vào năm học 2025 - 2026 với quyết tâm đổi mới, giữ vững chất lượng.

Học sinh Trường THCS Thọ Sơn tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong học tập.

Hiện nay, Trường THCS Thọ Sơn có 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, với 11 thạc sĩ và 42 giáo viên trình độ đại học. Đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, là yếu tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 31 lớp với 1.378 học sinh, phân bổ đều ở bốn khối lớp. Công tác quản lý học sinh được thực hiện nền nếp, kỷ cương; môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, đạo đức và kỹ năng sống. Kết quả giáo dục của năm học tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. 97,1% học sinh được xếp loại rèn luyện Tốt, tăng so với năm học trước; chất lượng học tập từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh Giỏi tăng 1,96%, học sinh Khá đạt 42,64%. Đặc biệt, 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS, khẳng định chất lượng giáo dục bền vững của nhà trường.

Không chỉ giữ vững chất lượng đại trà, Trường THCS Thọ Sơn còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhà trường đã giành 59 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố (cũ) ở các môn văn hóa và lĩnh vực khoa học kỹ thuật; 1 giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 1 giải Ba cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” cấp quốc gia; cùng 2 giải Olympic khoa học tự nhiên (Hóa học) cấp quốc gia. Những kết quả này cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

Chất lượng giáo dục của nhà trường còn được khẳng định qua các kỳ khảo sát và tuyển sinh vào lớp 10. Qua ba lần khảo sát chất lượng, Trường THCS Thọ Sơn xếp trong top 3/24 trường của thành phố Việt Trì (cũ). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, điểm bình quân đạt 6,7 điểm, xếp thứ 17 toàn tỉnh (cũ) và thứ 2 toàn thành phố (cũ), tăng hai bậc so với năm trước; tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập đạt 62,9%, trong đó nhiều học sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Song song với công tác chuyên môn, phong trào thi đua của nhà trường tiếp tục được đẩy mạnh. Trường THCS Thọ Sơn được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên đạt các danh hiệu thi đua cao quý. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể nhà trường.

Cuộc thi học sinh giỏi 8 môn văn hóa và Tin học lớp 9 cấp phường Thanh Miếu năm học 2025 - 2026 chất lượng và đạt được kết quả rất đáng tự hào. Toàn trường giành 39 giải, trong đó có 7 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Thành tích này không chỉ khẳng định sự nỗ lực, ý chí vươn lên của các em học sinh mà còn thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thái - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những kết quả đạt được trong năm học vừa qua là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Chúng tôi xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng đồng thời giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động. Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và sự đồng hành của cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, phấn đấu giữ vững vị thế là một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của địa phương.

Bước sang năm học 2025 - 2026, Trường THCS Thọ Sơn xác định chuyển đổi số trong giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng quản lý, dạy học và đánh giá trực tuyến; đồng thời chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường số, góp phần hình thành cho học sinh ý thức trách nhiệm và kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng qua nhiều năm, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THCS Thọ Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy