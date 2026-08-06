Google khai tử Google Assistant trên Android từ ngày 4/9, chuyển sang Gemini

Google xác nhận sẽ bắt đầu ngừng Google Assistant trên thiết bị di động từ ngày 4/9, đánh dấu bước cuối cùng trong quá trình thay thế trợ lý ảo gần 10 năm tuổi bằng nền tảng AI Gemini.

Google Assistant trên Android và Wear OS sẽ được thay bằng Gemini từ 4/9. Ảnh: Shutterstock

Theo email gửi đến người dùng, Google sẽ bắt đầu gỡ quyền truy cập Google Assistant từ ngày 4/9. Quá trình triển khai diễn ra theo từng đợt và có thể kéo dài vài tuần trước khi áp dụng cho toàn bộ người dùng.

Sau khi bị vô hiệu hóa, người dùng không thể tiếp tục sử dụng hoặc chuyển trở lại Google Assistant trên điện thoại Android, máy tính bảng cũng như các thiết bị đã ghép nối.

Đợt thay đổi lần này áp dụng cho điện thoại và máy tính bảng Android, đồng hồ thông minh chạy Wear OS, tai nghe hỗ trợ Google Assistant, xe sử dụng Android Auto thông qua điện thoại.

Trong khi đó, Google Assistant vẫn tiếp tục hoạt động trên các mẫu ô tô tích hợp sẵn Google sau ngày 4/9. Google TV, loa thông minh Google Home và màn hình thông minh cũng chưa bị ngừng ngay, dù Google cho biết Gemini sẽ sớm được mở rộng sang các thiết bị này.

Theo Tom’s Guide, việc “khai tử” Google Assistant thực tế đã được Google triển khai từng bước từ năm 2025. Tháng 3/2025, hãng loại bỏ nhiều tính năng trên hệ sinh thái Nest như chế độ phiên dịch trực tiếp (Interpreter Mode), chia sẻ ảnh bằng giọng nói và thông báo sinh nhật, trước khi đưa trở lại dưới nền tảng Gemini.

Cùng thời điểm, Google công bố kế hoạch thay thế Google Assistant bằng Gemini nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Đến cuối năm 2025, Gemini bắt đầu xuất hiện trên Google Home và các thiết bị nhà thông minh. Gần đây nhất, Google cũng hoàn tất việc thay Google Assistant bằng Gemini trên Android Auto.

Ban đầu, quá trình ngừng Assistant dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2025 nhưng sau đó được gia hạn sang năm 2026.

Nếu chưa sử dụng Gemini, người dùng có thể cài đặt ứng dụng từ Google Play. Sau khi đăng nhập cùng tài khoản Google, Gemini sẽ hướng dẫn thiết lập làm trợ lý mặc định và đồng bộ hầu hết dữ liệu cần thiết.

Google cho biết người dùng vẫn có thể kích hoạt Gemini bằng câu lệnh quen thuộc “Hey Google”, do đó phần lớn thao tác điều khiển bằng giọng nói sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, khác với Google Assistant, lịch sử trò chuyện của Gemini sẽ được đồng bộ trên nhiều thiết bị.

Đối với những tương tác cũ với Google Assistant, người dùng có thể xem lại trong mục Web & App Activity của tài khoản Google.

Việc chấm dứt Google Assistant phản ánh chiến lược đưa Gemini trở thành nền tảng AI thống nhất của Google. Thay vì chỉ đóng vai trò trợ lý giọng nói, Gemini hiện tích hợp nhiều khả năng như trò chuyện AI, tìm kiếm thông minh, tạo hình ảnh, hỗ trợ làm việc, điều khiển Android Auto và các dịch vụ AI khác của hãng.

Google khẳng định sẽ bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và cho rằng Gemini mang lại trải nghiệm trợ lý “thông minh và hữu ích hơn” so với Google Assistant.

Theo vietnamnet