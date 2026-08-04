Ra mắt trung tâm an toàn số bảo vệ người dùng Việt Nam

Với mục tiêu tăng cường nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn số cho cộng đồng, Zalo và Google hợp tác ra mắt trung tâm an toàn số bảo vệ người dùng Việt Nam trên không gian mạng

Zalo và Google hợp tác ra mắt trung tâm an toàn số bảo vệ người dùng Việt Nam trên không gian mạng. Ảnh: P. H

Ngày 3-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Zalo và Google chính thức công bố chiến dịch hợp tác “Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến” và ra mắt Trang thông tin Trung tâm an toàn tổng hợp kiến thức, công cụ và hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Kết hợp sức mạnh công nghệ từ hệ sinh thái Google và khả năng tiếp cận hơn 80 triệu người Việt của Zalo, Trung tâm an toàn được xây dựng như một cẩm nang an toàn số dành cho người Việt. Không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, trang thông tin hướng đến việc nâng cao nhận thức giúp hình thành thói quen bảo vệ bản thân và gia đình.

Trung tâm an toàn - cẩm nang bảo vệ trong thời đại số, được thiết kế với nội dung trực quan, ngôn ngữ gần gũi và dễ tiếp cận, trang Trung tâm an toàn hệ thống lại các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Từ đó, hướng dẫn cách nhận diện, xử lý và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp.

Các kịch bản và quy trình lừa đảo trực tuyến phổ biến; với mỗi hình thức lừa đảo, Trung tâm an toàn còn đưa ra các gợi ý hành động để người dùng có thể nhận diện các “bẫy” điển hình, chủ động bảo vệ cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm an toàn khuyến nghị người dùng ghi nhớ 3 nguyên tắc cốt lõi để giảm thiểu rủi ro trên không gian mạng: Cảnh giác khi giao tiếp với người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân dù qua tin nhắn hay cuộc gọi; cẩn trọng khi giao dịch chuyển tiền trên các nền tảng chưa được xác thực; luôn xác minh thông tin bằng cách gọi đến đường dây nóng của cơ quan nhà nước gần nhất hoặc gọi video cho người thân.

Để giúp người dân trở thành “công dân số thông thái”, hợp tác chiến lược giữa Zalo và Google hướng đến thiết lập những công cụ phòng vệ thực tiễn. Từ thiết bị, trình duyệt đến ứng dụng nhắn tin, Zalo và Google hy vọng có thể hỗ trợ người dùng chủ động bảo vệ bản thân trong từng thao tác hàng ngày.

Về phía Google, các giải pháp hỗ trợ người dùng tập trung vào các trọng tâm: Tăng cường nhận diện rủi ro tức thời; tạo lá chắn an ninh nền tảng; chống giả mạo và bảo vệ tài khoản. Đặc biệt, các biện pháp còn tập trung nâng cao an toàn không gian mạng cho trẻ em...

Về phía Zalo, nền tảng tích hợp trực tiếp các biện pháp bảo mật vào giao diện nhắn tin để mang đến trải nghiệm trực tuyến an toàn và riêng tư của người dùng, như: Tính năng báo xấu, lừa đảo (report); tính năng bảo mật 2 lớp; kiểm soát quyền riêng tư...

https://hanoimoi.vn/ra-mat-trung-tam-an-toan-so-bao-ve-nguoi-dung-viet-nam-1214928.html

Theo hanoimoi.vn