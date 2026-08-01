Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống ở Nật Sơn

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành “kim chỉ nam” giúp Đảng bộ xã Nật Sơn mở ra không gian phát triển mới, góp phần tạo đột phá trong phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Với tinh thần chủ động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nật Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả thực hiện.

Cán bộ Văn phòng UBND xã Nật Sơn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đến nay, 100% văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chuyên môn được xử lý trên môi trường điện tử và ký số (trừ văn bản mật). Trong công tác Đảng, chiến dịch số hóa tài liệu lưu trữ của 4 xã cũ trước khi sáp nhập được triển khai gấp rút.

Xã Nật Sơn đã rà soát 228 bộ hồ sơ, số hóa đạt 45,2% và quản lý 101 cặp tài liệu lưu trữ tiếp nhận nguyên trạng. Phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được cập nhật, làm sạch 100% dữ liệu; tỷ lệ sinh hoạt chi bộ qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%. Tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện thu, nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công.

Nhấn mạnh về tầm nhìn chiến lược trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Trần Tuấn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Đảng bộ xã xác định Nghị quyết số 57 chính là chìa khóa để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng chính quyền số, mà quan trọng hơn là hình thành những công dân số, xã hội số và nền kinh tế số ngay từ cơ sở”.

Cùng với công tác quản trị, hạ tầng kỹ thuật của xã được đầu tư đồng bộ. UBND xã đã chủ động trích bổ sung 3,2 tỷ đồng phục vụ chuyển đổi số và chính quyền số theo Quyết định số 2099/QĐ-UBND, để hiện đại hóa trang thiết bị, đường truyền và tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, Nhân dân.

Quả ngọt từ hành chính số

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 3.362 hồ sơ. Đáng chú ý, từ giữa tháng 5 đến tháng 6/2026, toàn bộ 539/539 hồ sơ tiếp nhận đều thực hiện qua môi trường trực tuyến (đạt 100%). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 79,40%, không có hồ sơ quá hạn. Các chỉ số về dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến đều đạt 100%; tỷ lệ số hóa đạt 92,58%. Mức độ hài lòng của người dân đạt 17,75/18 điểm, điểm công khai minh bạch đạt 18/18 điểm.

Ông Đinh Công Phụng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chia sẻ: “Chúng tôi nghiêm túc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ theo thời gian thực của Thủ tướng Chính phủ. Việc 100% hồ sơ được xử lý qua môi trường mạng và không nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào là minh chứng rõ nhất cho tinh thần công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo công vụ”.

Đoàn viên xã Nật Sơn hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, tích hợp giấy tờ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hiệu quả từ cải cách hành chính số đã tháo gỡ băn khoăn của người dân sau sáp nhập. Trực tiếp trải nghiệm các tiện ích mới, chị Bùi Thị Thủy ở thôn Thượng Bì phấn khởi cho biết: “Trước đây, tôi khá lo lắng khi sáp nhập xã sẽ phải đi lại nhiều để làm thủ tục. Nhưng giờ hầu hết các thủ tục đều làm trực tuyến, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn thành. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian để tập trung kinh doanh”.

Sức lan tỏa của Nghị quyết 57 còn có sự đóng góp lớn của 22 Tổ công nghệ số cộng đồng. Lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân. Đến nay, xã đã thu nhận được 21.791/26.688 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt thành công 18.262 tài khoản.

Thực tiễn tại Nật Sơn đã chứng minh: Khi Nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống và đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm phục vụ, sức mạnh đoàn kết toàn dân được nhân lên, là điểm tựa vững chắc để Nật Sơn tiếp tục bứt phá, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, hiện đại trong kỷ nguyên số.

Ngọc Thắng