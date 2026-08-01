Động lực số ở Xuân Hòa

Từ giải quyết thủ tục hành chính, khám, chữa bệnh đến học tập, sản xuất, kinh doanh, công nghệ số đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống người dân phường Xuân Hòa. Bằng những việc làm cụ thể, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị từng bước đi vào thực tiễn, tạo động lực đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành

Xác định năm 2026 là năm tăng tốc với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, phường Xuân Hòa chuyển từ thực hiện theo kế hoạch sang bám sát mục tiêu, sản phẩm cụ thể; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết: Địa phương xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW là đổi mới tư duy, phương thức làm việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với từng nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong hoạt động của hệ thống chính trị. Các nền tảng điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản, theo dõi thực hiện nghị quyết, Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm chuyên ngành được triển khai đồng bộ.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường tiếp nhận 2.451 văn bản đến, ban hành 923 văn bản đi; UBND phường xử lý 10.132 văn bản đến và 3.913 văn bản đi trên hệ thống. Tỷ lệ ký số văn bản của cả hai khối đạt 100%. Toàn phường có 2.349/2.529 đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 92,28%; 96/96 chi bộ đã tạo lịch sinh hoạt trên ứng dụng. Dữ liệu đảng viên của toàn bộ 96 chi, đảng bộ được cập nhật, chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin và tổ chức sinh hoạt.

Đổi mới trong bộ máy được chuyển hóa thành chất lượng phục vụ người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được đầu tư cơ sở vật chất, đường truyền và trang thiết bị; đồng thời công khai các thủ tục hành chính. Trong 437 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, có 175 thủ tục trực tuyến toàn trình và 262 thủ tục trực tuyến một phần. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,79%, trả kết quả thủ tục hành chính dưới dạng điện tử đạt 99,91%; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 100%.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử đã góp phần giảm giấy tờ, thời gian và số lần đi lại. Khoảng 87% thông tin, giấy tờ liên quan đến sản xuất, kinh doanh có thể được tái sử dụng, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp nhiều lần. Từ đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành đến nâng cao chất lượng dịch vụ công, Xuân Hòa đang từng bước biến những mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm và cảm nhận trong đời sống.

Công nghệ lan tỏa trong đời sống

Hiệu quả của Nghị quyết 57 còn thể hiện qua những tiện ích số ngày càng gần gũi với người dân. Từ trường học, cơ sở y tế đến cửa hàng, hộ sản xuất, công nghệ đang từng bước thay đổi cách học tập, khám, chữa bệnh, giao dịch và kinh doanh trên địa bàn Xuân Hòa.

Hiện, trên 90% hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang; mạng 3G, 4G phủ sóng toàn phường, mạng 5G đạt độ phủ khoảng 90%. Các cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính, kết nối Internet băng rộng; hai phòng họp trực tuyến đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trên địa bàn rộng sau sáp nhập.

Người dân được tiếp cận công nghệ số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa.

Cùng với đầu tư hạ tầng, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tới các khu dân cư. Các Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và cán bộ cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng thiết yếu. Đến nay, 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có thể sử dụng nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh trung học được trang bị kiến thức, kỹ năng số. Khoảng 80% người trưởng thành và 80% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ số.

Những tiện ích số đang hiện diện rõ trong giáo dục và y tế. Các trường học đã triển khai học bạ, hồ sơ, sổ liên lạc điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với gia đình nhanh chóng hơn. Các cơ sở y tế sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không phải mang theo thẻ giấy như trước.

Công nghệ cũng góp phần đưa chính sách an sinh đến đúng đối tượng, thuận tiện và minh bạch hơn. Dữ liệu bảo hiểm y tế, hộ nghèo, hộ cận nghèo được kết nối, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn phường có 2.041/2.140 người nhận trợ cấp an sinh xã hội qua phương thức không dùng tiền mặt, đạt 95,4%.

Trong sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã bước đầu sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Mã QR, mã vạch được khuyến khích áp dụng nhằm cung cấp thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất. Các đơn vị viễn thông, ngân hàng phối hợp hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng nền tảng thanh toán số, từng bước hình thành thói quen giao dịch không dùng tiền mặt.

Phường cũng tăng cường phối hợp với VNPT, Viettel để huy động nguồn lực, hỗ trợ chuyển đổi số và xử lý các vấn đề kỹ thuật. Đáng chú ý, Xuân Hòa đang chuẩn bị triển khai nền tảng quản trị hành chính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hướng tới hỗ trợ tiếp dân, tư vấn, tra cứu và hướng dẫn thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ được đặt trong yêu cầu giải quyết những vấn đề cụ thể, mang lại giá trị thực chất.

Thời gian tới, cùng với tiếp tục đầu tư hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin, Xuân Hòa cũng đang chú trọng đào tạo nhân lực, hỗ trợ người dân và đồng hành với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong ứng dụng công nghệ. Khi mỗi tiện ích số thực sự giúp giảm thời gian, chi phí và mở rộng cơ hội phát triển, Nghị quyết 57-NQ/TW sẽ trở thành động lực bền vững cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

Hương Giang