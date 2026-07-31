Microsoft gây lo ngại khi tự ý bổ sung tính năng quét khuôn mặt trên Windows?

Tính năng mới được Microsoft triển khai một cách âm thầm cho máy tính Windows gây ra mối lo ngại đối với người dùng, đặc biệt là quyền riêng tư.

Một số người dùng Windows 11 đang phát hiện một ứng dụng mới của Microsoft mang tên OneDrive Photos mà họ chưa từng cài đặt trước đó. Ứng dụng này tự động lập chỉ mục hình ảnh lưu trữ cục bộ và cung cấp tính năng tìm kiếm hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cùng với tùy chọn nhóm khuôn mặt.

Theo thông tin từ ấn phẩm chuyên ngành Windows Latest, OneDrive Photos được triển khai thông qua Windows Update hoặc các bản cập nhật cho ứng dụng OneDrive hiện có, chứ không phải dưới dạng tải xuống riêng biệt. Ứng dụng này có khả năng phát hiện và hiển thị hình ảnh trên máy tính ngay cả khi người dùng chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tìm kiếm hình ảnh bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng ký tự quang học.

Windows đã gặp nhiều vấn đề về quyền riêng tư

OneDrive Photos cũng bao gồm tính năng People, cho phép nhóm các khuôn mặt tương tự lại với nhau. Tính năng này chỉ hiển thị cho người dùng và không được chia sẻ với bên thứ ba, đồng thời có thể bị tắt nếu không muốn sử dụng. Tuy nhiên, Windows Latest lưu ý rằng người dùng cần đồng ý với tính năng này, vì dữ liệu khuôn mặt có thể được coi là thông tin sinh trắc học ở một số khu vực pháp lý.

Thông tin này được công bố hai năm sau khi Microsoft phải cải tiến tính năng Recall dựa trên trí tuệ nhân tạo của mình, sau khi gặp phải phản ứng dữ dội về quyền riêng tư. Gần đây, vào tháng 5, Google cũng đã bắt đầu tải xuống mô hình AI Gemini Nano dung lượng khoảng 4 GB cho các cài đặt Chrome đủ điều kiện thông qua các bản cập nhật trình duyệt, làm gia tăng lo ngại về việc các khả năng AI được cài đặt thông qua các bản cập nhật phần mềm định kỳ.

Theo Windows Latest, OneDrive Photos được liên kết với ứng dụng OneDrive hiện có và không thể gỡ bỏ riêng lẻ. Người dùng muốn gỡ cài đặt ứng dụng này phải xóa hoàn toàn OneDrive khỏi Windows. Microsoft hiện chưa có phản hồi về yêu cầu bình luận từ Decrypt.

Theo vov.vn