Vừa sạc pin vừa dùng điện thoại có hại pin như nhiều người vẫn nghĩ?

Những chiếc điện thoại hiện đại được thiết kế để vừa sạc pin vừa sử dụng, nhưng việc chơi game nặng khi cắm sạc vẫn có thể làm pin nhanh lão hóa.

Điện thoại hiện nay trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí nhiều người còn sử dụng điện thoại khi đang sạc pin do một số mục đích nhất định. Tuy nhiên, chính điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi liệu việc này có ảnh hưởng đến tuổi thọ pin hay không?

Nhiều người có thói quen vừa sạc pin, vừa sử dụng điện thoại

Theo các chuyên gia, câu trả lời là không nhất thiết đúng. Mặc dù việc sử dụng điện thoại trong khi sạc có thể làm chậm quá trình sạc, nhưng nó không gây hại cho pin trên các mẫu sản phẩm mới đi kèm công nghệ bypass charging (hay còn gọi là sạc nhánh). Đây là công nghệ cho phép điện thoại chuyển nguồn điện từ sạc sang các ứng dụng đang chạy, giúp bảo vệ pin khỏi nhiệt độ cao có thể gây hư hại.

Công nghệ bypass charging lần đầu tiên được giới thiệu trên chiếc Sony Xperia 1 II vào năm 2020 và hiện đã có mặt trên nhiều mẫu điện thoại từ các thương hiệu lớn như Samsung, Google và Xiaomi. Tuy nhiên, iPhone của Apple vẫn chưa hỗ trợ tính năng này.

“Kẻ thù” lớn nhất khi điện thoại sạc pin

Tuy nhiên, nếu người dùng sử dụng điện thoại cho các tác vụ nặng như chơi game, nhiệt độ có thể tăng cao làm ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, ngay cả khi công nghệ bypass charging được kích hoạt.

Miễn là hoạt động sử dụng các tác vụ không nặng, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm

Ngoài ra, nhiều người vẫn tin rằng không nên để điện thoại sạc qua đêm. Thực tế chỉ ra rằng, các điện thoại hiện đại đều có cơ chế tự ngắt sạc khi đạt 100% nhằm bảo vệ pin của thiết bị. Việc sạc qua đêm không gây hại cho pin, thậm chí nhiều thiết bị còn tối ưu hóa quá trình sạc để tiết kiệm năng lượng.

Cuối cùng, một lầm tưởng khác là người dùng phải để pin cạn kiệt hoàn toàn trước khi sạc. Các chuyên gia khuyến cáo, để kéo dài tuổi thọ pin của điện thoại, người dùng nên sạc khi pin còn khoảng 20-80%.

Tóm lại, việc sử dụng điện thoại trong khi sạc không gây hại cho pin, miễn là người dùng chú ý đến nhiệt độ. Tuy nhiên, để đảm bảo pin sạc nhanh nhất có thể, tốt nhất là hạn chế sử dụng điện thoại khi đang sạc.

Theo vov.vn