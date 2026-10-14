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Ngày 14/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.
Dự thảo quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ được xây dựng nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện, thực chất chất lượng và hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức.
Theo dự thảo, Bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng thang điểm 100: Tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của việc thực hiện giải trình; mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục giải trình; mức độ công khai, minh bạch trong giải trình; mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình; việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về tính khoa học, tính khả thi và khả năng áp dụng Bộ tiêu chí trong thực tiễn. Các ý kiến làm rõ nội dung từng nhóm tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu giải trình, trình tự chấm điểm và trách nhiệm tự đánh giá của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, trao đổi về yêu cầu đối với dữ liệu kiểm chứng, hồ sơ lưu trữ và biểu mẫu phục vụ công tác đánh giá, bảo đảm việc chấm điểm có căn cứ, thống nhất và phản ánh đúng kết quả thực hiện.
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.
Các đại biểu cũng phân tích những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp tháo gỡ và hoàn thiện dự thảo theo hướng phù hợp với thực tiễn, thuận lợi khi áp dụng.
Những ý kiến góp ý tại hội nghị là cơ sở để Thanh tra Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Lê Minh
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