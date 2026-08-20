Phim “Đội bóng nữ làng Xuân”:

Gửi thông điệp yêu thương qua trái bóng lăn

Với một đề tài khá mới mẻ trên sóng truyền hình, phim “Đội bóng nữ làng Xuân” không đi sâu vào những trận cầu hay câu chuyện thành tích. Từ một đội bóng tập hợp những người phụ nữ ở làng chài, bộ phim mở ra câu chuyện về ước mơ, tình bạn, gia đình và hành trình vượt qua những giới hạn của bản thân; qua đó gửi gắm thông điệp về sự trân trọng, cảm thông và yêu thương dành cho phụ nữ.

Một đội bóng “không giống ai”

Bộ phim mới của Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) - “Đội bóng nữ làng Xuân” do Trần Trọng Khôi đạo diễn, xoay quanh Minh, cô gái 19 tuổi tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Sau khi bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, bất chấp sự phản đối của ông Khiêm - người cha nguyên tắc, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự một giải đấu địa phương, với hy vọng chứng minh năng lực và tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Đạo diễn và dàn diễn viên sáng giá của phim "Đội bóng nữ làng Xuân". Ảnh: VFC

Trong hành trình này, Minh có Linh và Bá, hai người bạn thân từ nhỏ luôn đồng hành, dù đôi khi là vì “không có quyền lựa chọn”. Linh là cô bạn hiểu Minh, sẵn sàng bên cạnh mọi lúc, mọi nơi. Bá hiền lành, có phần nhu nhược và thường xuyên trở thành “chân chạy việc” bất đắc dĩ trong những kế hoạch “trời ơi đất hỡi” của Minh.

Thảo My vai Minh bướng bỉnh, cá tính và quyết liệt theo đuổi ước mơ. Ảnh: VFC

Sau nhiều kế hoạch, lời mời gọi, thuyết phục, Minh tập hợp được các thành viên cho đội bóng. Thế nhưng, nhìn vào dàn “cầu thủ” này, ít ai tin họ có thể làm nên chuyện. Đó là Đào lạnh lùng, dường như có một mối duyên chẳng mấy vui vẻ với bóng đá. Mỹ Dung luôn để tâm đến việc làm sao để nổi bật hơn là thi đấu. Tâm khỏe hơn nhiều người đàn ông nhưng mang mặc cảm tự ti. Chị Nga với thân hình chẳng mấy liên quan tới một người chơi thể thao. Yến “liễu yếu đào tơ” còn Loan chua ngoa, bộc trực.

Bảy người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, mỗi người một hoàn cảnh, với những áp lực và nỗi niềm riêng. Họ đến sân vì những lý do chẳng mấy liên quan đến bóng đá. Nhưng càng chạy theo trái bóng, họ càng bắt đầu chạy khỏi những giới hạn đã giữ chân mình quá lâu. Những buổi tập vụng về, chiến thuật “không giống ai”, những trận đấu có lúc hỗn loạn trở thành nơi các nhân vật dần bộc lộ góc khuất, khát vọng và sức mạnh của mình.

Đội bóng nữ làng Xuân chơi bóng ở ven biển thanh bình. Ảnh: VFC

Minh ban đầu nghĩ rằng mình đang lập một đội bóng để đổi đời. Cô dần nhận ra giá trị lớn nhất của đội bóng là giúp những người phụ nữ bình thường tìm lại sự tự tin, tình bạn và niềm tin vào chính mình.

Vượt qua giới hạn để thay đổi cuộc đời

“Đội bóng nữ làng Xuân” lựa chọn cách kể câu chuyện nữ quyền gần gũi, vui vẻ và đời thường. Phim không đặt nhân vật vào những tuyên ngôn lớn lao mà bắt đầu từ một điều rất nhỏ, đó là phụ nữ nào cũng cần một khoảng thời gian, một không gian thuộc về mình.

Bộ phim còn kể về số phận khác nhau của phụ nữ làng chài ven biển. Ảnh: VFC

Đạo diễn Trần Trọng Khôi cho biết, biên kịch Ngọc Bích đã ấp ủ thực hiện một bộ phim về bóng đá nữ Việt Nam từ lâu. Bản thân anh yêu thích bóng đá nữ Việt Nam và đặc biệt ngưỡng mộ huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tuy nhiên, theo đạo diễn, bộ phim không đi sâu vào câu chuyện thể thao. Thông qua bóng đá nữ, ê-kíp muốn lan tỏa tinh thần phụ nữ, tinh thần nữ quyền và đặt sự quan tâm vào những người phụ nữ đang chịu nhiều áp lực, chưa được yêu thương, cảm thông đúng mức.

Cách tiếp cận ấy giúp “Đội bóng nữ làng Xuân” tránh sự nặng nề khi đề cập đến nữ quyền. Những vấn đề của phụ nữ được đưa vào phim qua đời sống làng quê, qua những mối quan hệ gia đình, tình bạn, công việc và những câu chuyện rất đời thường. Khi được trân trọng, cảm thông và yêu thương, phụ nữ có thêm niềm tin để bước ra khỏi những giới hạn do hoàn cảnh hoặc chính bản thân đặt ra.

NSND Trung Anh vào vai một ông bố rất khác so với những vai diễn trước đây. Ảnh: VFC

Bộ phim đặc biệt hấp dẫn khi có sự tham gia của nhiều gương mặt sáng giá. Trong đó, Thảo My vai Minh bướng bỉnh, đầy năng lượng; Ngọc Mai đảm nhận vai Linh cong cớn, hay dỗi và các chị đẹp U30 – U50 như Thanh Hương vai Tâm thô kệch mà lại nhạy cảm; Diễm Hương đảm nhận vai Mỹ Dung sắc sảo; Hồ Liên trong vai chị Nga béo lớn tuổi nhất đội hình; Đan Lê đảm nhận vai Yến dịu dàng, cam chịu; Tuyết Trinh trong vai Loan cán bộ; Thụy Hòa hóa thân thành Đào.

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên kỳ cựu như NSND Trung Anh, NSND Như Quỳnh...

Để thể hiện hình ảnh các nữ cầu thủ chân thực hơn, dàn diễn viên đã dành nhiều thời gian tập luyện và được huấn luyện về kỹ năng đá bóng. Diễn viên Đan Lê chia sẻ, đoàn phim phải làm việc nhiều ngày dưới thời tiết mùa hè ở biển khá khắc nghiệt. Bối cảnh quay cũng thay đổi liên tục. Điều đó giúp các diễn viên hiểu hơn về sự vất vả của nữ cầu thủ và thực hiện tốt vai diễn.

“Đội bóng nữ làng Xuân” sẽ lên sóng lúc 20h thứ năm và thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ tháng 9 tới.

https://hanoimoi.vn/phim-doi-bong-nu-lang-xuan-gui-thong-diep-yeu-thuong-qua-trai-bong-lan-1217295.html

Theo hanoimoi.vn