Hai hành trình, một niềm tin

Trong những ngày kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT năm học 2025-2026 được công bố, giữa vô vàn cái tên xuất hiện trên bảng vàng thành tích, câu chuyện của hai chị em Tống Hà Linh và Tống Hà Thành ở phường Hòa Bình chạm đến trái tim mọi người bằng sự chân thành, bền bỉ và một niềm tin vào hành trình học tập dài hạn.

Em Tống Hà Thành, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (đứng thứ hai từ phải sang).

Bốn năm trước, Tống Hà Linh - cựu học sinh chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ vỡ òa khi biết mình đạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn năm học 2021 - 2022. Bốn năm sau, cô gái ấy lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng là trong khoảnh khắc chứng kiến em trai mình - Tống Hà Thành, học sinh lớp 12 chuyên Lý cùng học Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí năm học 2025 - 2026.

“Niềm tự hào xen lẫn xúc động” đó là cảm xúc đầu tiên của Hà Linh khi đăng tải bài viết chia sẻ kết quả của em trai. Chứng kiến sự nỗ lực bền bỉ của em suốt một chặng đường dài, giây phút tên em xuất hiện trên bảng kết quả không chỉ là thành quả của riêng Hà Thành, mà còn gợi lại trong Hà Linh ký ức về chính mình bốn năm trước: Những ngày hồi hộp chờ đợi, những đêm dài ôn luyện và khoảnh khắc vỡ òa khi giấc mơ trở thành hiện thực.

Với nhiều thành tích xuất sắc, em Tống Hà Linh được kết nạp Đảng năm lớp 12.

Hà Linh cho biết: "Hành trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia là một quãng thời gian dài với nhiều áp lực. Ban đầu là mong muốn tự khẳng định bản thân, sau dần trở thành kỳ vọng của gia đình, thầy cô và những người xung quanh. Khó khăn lớn nhất không nằm ở kiến thức, mà ở áp lực tinh thần. Có thời điểm Hà Linh cảm thấy mất phương hướng, tự hỏi liệu lựa chọn theo đuổi đội tuyển có thực sự đúng đắn hay không.

Tuy nhiên, chính sự kiên trì ấy đã giúp Hà Linh chạm đến thành quả và quan trọng hơn là tìm thấy niềm tin vào bản thân - nền tảng vững chắc cho con đường học tập sau này tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Khác với chị gái, Hà Thành xác định mục tiêu thi học sinh giỏi Quốc gia từ rất sớm. Ngay từ khi bước chân vào Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, kỳ thi này đã trở thành một đích đến rõ ràng trong hành trình học tập của em. Việc có một người chị từng đạt giải không tạo áp lực mà ngược lại, trở thành một nguồn động lực tích cực.

Hà Linh chọn cách đồng hành phía sau: Lắng nghe, động viên và chia sẻ kinh nghiệm về mặt tinh thần, bởi môn Ngữ văn và môn Vật lí là hai môn học có tư duy và cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Trong mắt chị gái, Hà Thành là người chủ động, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn khi đối diện với áp lực. Phần lớn quá trình học tập, em tự sắp xếp và tự quyết định, trong khi gia đình đóng vai trò là điểm tựa tinh thần. Có những khoảnh khắc khi nhìn em, Hà Linh thấy lại hình ảnh của chính mình năm xưa, cũng nhiều lo lắng, nhiều kỳ vọng nhưng trên hết là sự kiên định với ước mơ đến cùng.

Đằng sau thành tích của hai chị em là bóng dáng lặng lẽ của gia đình. Bố mẹ không đặt nặng thành tích mà chú trọng vào quá trình và sự trưởng thành của con. Ngày Hà Linh đạt giải, mẹ vui mừng, còn bố lặng lẽ lau nước mắt, một khoảnh khắc Hà Linh không bao giờ quên. Năm nay, khi Hà Thành nhận kết quả, bố mẹ không có mặt trực tiếp vì công tác xa nhà, nhưng niềm tự hào và hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Gia đình chính là “đất chở, trời che”, nơi cho hai chị em không gian để cố gắng và một điểm tựa vững chắc để quay về. Trong bối cảnh bố mẹ đều công tác tại các cơ quan của tỉnh và phải làm việc xa nhà sau sáp nhập địa phương, hai chị em sớm học cách tự lập, trưởng thành và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nói về áp lực thành tích trong các kỳ thi lớn như kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, Hà Linh thẳng thắn thừa nhận đó là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì để áp lực trở thành gánh nặng, Hà Linh chọn trân trọng hành trình, bởi được học tập và rèn luyện trong môi trường đội tuyển Quốc gia đã là một niềm tự hào. Thành tích cũ, với Hà Linh, không phải là chiếc khung đóng chặt quá khứ, mà là sự biết ơn dành cho một phiên bản đã từng rất dũng cảm của chính mình.

Với Hà Linh, bài đăng chia sẻ kết quả của em trai không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là một lời nhắn gửi: Hãy tin vào bản thân và trân trọng con đường mình đã đi qua, bởi “có một nơi bên trong bạn – nơi mà mọi thứ đều có thể”.

Nếu một ngày nào đó nhìn lại, Hà Linh mong câu chuyện của hai chị em không được nhớ đến chỉ vì những giải thưởng, mà vì đó là hành trình của những người trẻ đã dám mơ ước, dám kiên trì và đi đến cùng với lựa chọn của mình. Bởi sau tất cả, thành công lớn nhất không nằm ở giải thưởng, mà ở việc học được cách tin vào bản thân, vượt qua áp lực và không bỏ cuộc trên hành trình dài phía trước.

Hạnh Thúy