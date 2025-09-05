Hân hoan ngày tựu trường

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước đón chào Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh hân hoan chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2025- 2026. Năm học này, ngành giáo dục tập trung triển khai thực hiện đột phá 3 trụ cột chiến lược: Chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển năng lực ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tưng bừng lễ khai giảng

Sáng 5/9, học sinh toàn tỉnh nô nức đến trường với cờ hoa rực rỡ tham gia lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Mặc dù 7h, chương trình khai giảng năm học mới 2025- 2026 mới bắt đầu nhưng ngay từ 6h30 sáng 5/9, em Đinh Thị Minh Thư, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Yên Lập, xã Yên Lập đã có mặt tại nhà đa năng của trường để cùng các bạn trong lớp chỉnh trang, sắp xếp các dãy ghế để chuẩn bị chào đón các em khối 10. Hồ hởi, vui tươi trong bộ trang phục dân tộc Mường, Minh Thư chia sẻ: Cả 2 năm học vừa qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đó là động lực để em tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạt thành tích cao hơn trong năm học mới với mong muốn sẽ đạt được ước mơ trở thành sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học trong tương lai.

Cô và trò Trường TH&THCS Ân Nghĩa, xã Đại Đồng hân hoan ngày khai giảng.

Tại Trường Mầm Non Vinh Tiền, xã Long Cốc buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí ngập tràn hứng khởi với sân trường được trang trí cờ hoa rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ. Cô giáo Hà Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Năm học 2024- 2025 vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đoàn kết, nhất trí, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: Duy trì sĩ số ổn định trẻ ra lớp 92/92 cháu.

Thầy và trò Trường THCS Tam Thanh, xã Long Cốc

Trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng năm học mới, các bậc phụ huynh cũng rất phấn khởi. Chị Bùi Thị Nhiệm, xóm Búm, xã Đại Đồng xúc động khi cùng con trai đến dự lễ khai giảng năm học mới. Nhìn con cùng các bạn háo hức, hạnh phúc trong ngày tựu trường, chị Nhiệm vui vẻ cho biết: "Để tạo khởi đầu thuận lợi trong năm học mới, ngoài chuẩn bị đồng phục, sách vở... cho con tươm tất, hôm nay, cả gia đình tôi đều dậy sớm hơn để đưa con đi khai giảng. Bản thân tôi cũng thấy náo nức như chính mình đang tuổi học sinh".

Dù ở thành thị, nông thôn hay miền núi, không khí ngày khai giảng năm học 2025- 2026 cũng hết sức rộn ràng, phấn khởi. Các em học sinh đón chào năm học mới với niềm vui và sự vững tin sẽ gặt hái được nhiều thành tích trong năm học này.

Các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thuận 2, xã Minh Đài đón chào năm học mới.

Theo đúng sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, khai giảng năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục (cả công lập và ngoài công lập) toàn tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 của Bộ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; kết nối trực tuyến qua sóng truyền hình VTV1 và hạ tầng đường truyền do đơn vị viễn thông cung cấp. Các hoạt động theo kế hoạch của các cơ sở giáo dục thực hiện gọn nhẹ, kết thúc trước 8h00. Từ 8h00 đến 9h30', tất cả đại biểu, thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; trong đó thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia...

Hứa hẹn nhiều bứt phá

Một năm học mới bắt đầu, là khởi nguồn cho những hy vọng mới, thành công mới. Dù ở cấp học nào, khu vực nào, vùng miền nào thì xen lẫn cảm xúc hân hoan ngày tựu trường, trong mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh đều rạo rực niềm tin, sự kỳ vọng cũng như quyết tâm cao về năm học mới “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”. Trao đổi với chúng tôi, Thầy giáo Bùi Văn Đường, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình chia sẻ: Năm học 2024 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Trong năm học 2025- 2026, trong bối cảnh đất nước đổi mới mạnh mẽ, nhà trường sẽ tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “trường học thông minh”, đổi mới quản trị nhà trường, gắn giáo dục với thực tiễn địa phương, phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng cao và tăng cường cơ sở vật chất... Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp, sự đồng hành của phụ huynh, sự tận tâm của thầy cô và nỗ lực của học sinh, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Không chỉ ở trường chuyên, nơi đào tạo học sinh mũi nhọn, mà tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, chất lượng giáo dục cũng đang ngày càng được khẳng định. Trung tâm GDNN- GDTX Tam Đảo, xã Tam Đảo có quy mô 30 lớp với 1.398 học sinh. Kết quả thi tốt nghiệp năm học 2024- 2025 đối với chương trình GDTX cấp THPT của trung tâm đạt 100%; đây là năm thứ 6 liên tiếp tỷ lệ tốt nghiệp của trung tâm đạt 100%. Điểm bình quân môn thi tốt nghiệp đạt 6,17 điểm, đứng thứ 2/37 đơn vị thực hiện chương trình GDTX cấp THPT của tỉnh Phú Thọ. Để tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục, đào tạo, thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX Tam Đảo cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung, hình thức thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên là học sinh; tiếp tục phát triển quy mô, đa dạng các loại hình đào tạo; Chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề, giới việc làm cho người học, góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động hiện nay.

Cô và trò Trường PT DTNT THCS Thanh Sơn, xã Thanh Sơn

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, cô giáo Đinh Thị Bích Thủy, Hiệu Trưởng Trường PT DTNT THCS Thanh Sơn, xã Thanh Sơn cho biết: Năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh. Bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực cố gắng của giáo viên, học sinh, nhà trường phấn đấu gặt hái thêm nhiều thành công mới, thắng lợi mới. Năm học mới đã bắt đầu, nhiều thử thách trước mắt nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của người thầy, bằng những cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh, chúng ta sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới.

Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Thuận 2, xã Minh Đài đón học sinh

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, sáng 5/9 gần 1 triệu học sinh, sinh viên của 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Sau sáp nhập, giáo dục Phú Thọ có quy mô đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về số trường học, số học sinh, đội ngũ giáo viên.

Học sinh Trường TH&THCS Ân Nghĩa, xã Đại Đồng bước vào năm học mới 2025-2026

Năm học mới 2025- 2026 đã bắt đầu, đòi hỏi sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Đặc biệt, với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm”, “Lấy nhà trường làm nền tảng”, “Lấy nhà giáo làm động lực”, năm học này, toàn Ngành GD&ĐT tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt nhằm xây dựng và kiến tạo những giá trị mới trên chặng đường đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tiếp thêm những “mùa vàng” trong sự nghiệp “trồng người”.

Nhóm PV