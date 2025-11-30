Sức hút du lịch nông thôn

Khung cảnh làng quê trung du, miền núi đẹp như tranh, phong tục truyền thống của cư dân gắn với sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cùng nhiều di sản văn hóa độc đáo đã tạo nên sức hút cho các điểm đến du lịch nông thôn tỉnh Phú Thọ...

Đến với điểm du lịch cộng đồng bản Chà Đáy - xã Pà Cò, du khách trong nước, quốc tế tìm thấy vẻ đẹp cảnh quan hoang sơ, nhiều giá trị văn hóa còn được lưu giữ trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Chị Lê Đỗ Phương Thủy, du khách Hà Nội bộc bạch: Tôi rất ấn tượng với những trải nghiệm tại bản Mông, cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên giữa không gian rừng mận, rừng đào, đồi chè hay vườn trồng rau su su xanh mướt. Cuộc sống của đồng bào nơi đây ẩn chứa nhiều điều thú vị. Tôi đã cùng bà con đi gặt lúa, thu hoạch hoa màu, học dệt vải lanh, làm giấy giang... Tôi cũng rất thích hương vị của rau cải vừa được hái trên nương, những món ngon thường được bà con mang ra thiết khách quý, như bí ngô nhồi thịt, gà bản địa...

Khu nghỉ dưỡng Oral Hill Farmstay and Camping, xã Thung Nai đón khách tham quan, trải nghiệm hái quả tại nông trại cam, bưởi Organic.

Đang bước vào vụ thu hoạch cây ăn quả có múi, khu nghỉ dưỡng Oral Hill Farmstay and Camping, xã Thung Nai mở cửa chào đón du khách đến tham quan, trải nghiệm thu hái quả tại nông trại cam, bưởi Organic. Theo anh Ngô Duy Long, du khách đến từ thành phố Hải Phòng, đây là khu nghỉ dưỡng đáng đến để trải nghiệm không gian sống xanh. Ở khu nghỉ dưỡng, gia đình anh và nhóm bạn có những giây phút thật sự thoải mái. Khu farmstay rộng rãi, có nhiều chỗ chơi, dịch vụ giá tốt nên trẻ nhỏ rất thích. Cùng với sản phẩm du lịch vườn cam, bưởi hữu cơ, khách thường ghé thăm điểm du lịch cộng đồng bản Mỗ gần đó. Bản sở hữu nét đẹp bình dị và lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường.

Dịp nghỉ cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp để du khách tham quan, khám phá vẻ đẹp nông thôn Phú Thọ. Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn - xã Xuân Đài, Đồi chè Long Cốc - xã Long Cốc hấp dẫn du khách bởi cảnh quan đầy mê hoặc và hùng vĩ. Trong đó, Đồi chè Long Cốc với quần thể hàng trăm khu đồi nhỏ tạo hình bát úp đưa du khách thả hồn trong khung cảnh thơ mộng và hòa mình vào cuộc sống làng quê bình dị với những trải nghiệm thu hái chè, cắm trại nghỉ đêm và đón bình minh trên đồi chè. Vườn Quốc gia Xuân Sơn nổi tiếng với hệ sinh thái rừng rậm trên núi đá vôi và các suối, thác trong lành. Điểm đến lý tưởng để cắm trại, trekking và tắm suối.

Du khách trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch Đồi chè Long Cốc.

Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Du lịch nông thôn không chỉ mang đến trải nghiệm chân thực và sâu sắc cho du khách mà còn góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Thời gian qua, chương trình phát triển du lịch nông thôn được tỉnh quan tâm, chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; hỗ trợ nguồn lực gắn với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới như: Đào tạo lao động, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hàng hóa, các sản phẩm OCOP mang đặc trưng vùng miền. Qua đó, du lịch nông thôn với các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái được thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững.

Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống xã Mai Hạ là nơi tham quan, tìm hiểu sản phẩm du lịch làng nghề của nhiều đoàn khách.

Toàn tỉnh hiện có 6 điểm du lịch cộng đồng được xếp hạng từ 3 - 4 sao theo tiêu chuẩn OCOP. Nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp độc đáo, chất lượng được khai thác một cách bài bản, có định hướng, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khác, đóng góp vào doanh thu du lịch, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các bản du lịch cộng đồng như bản Mỗ - xã Thung Nai; Ngòi - xã Mường Hoa; Đá Bia - xã Tiền Phong; Lác, Pom Coọng - xã Mai Châu; Chà Đáy, Hang Kia - xã Pà Cò; Cỏi, Dù ở Vườn quốc gia Xuân Sơn - xã Xuân Đài... là những điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu thu hút khách du lịch.

Bùi Minh