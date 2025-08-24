Hàn Quốc: LG mở trường sau đại học đầu tiên do công ty điều hành

Trường sau đại học Trí tuệ nhân tạo LG đặt tại Trung tâm Nghiên cứu AI thuộc Viện Phát triển Quản lý LG ở Magok-dong, phía Tây Seoul, sẽ chính thức khai trương vào ngày 30/9.

(Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 24/8 thông báo đã phê duyệt kế hoạch của Tập đoàn LG thành lập Trường Sau đại học Trí tuệ nhân tạo LG, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tại Hàn Quốc được phép trực tiếp vận hành chương trình đào tạo sau đại học.

Cơ sở đào tạo này đặt tại Trung tâm Nghiên cứu AI thuộc Viện Phát triển Quản lý LG ở Magok-dong, phía Tây Seoul, sẽ chính thức khai trương vào ngày 30/9.

Nhà trường dự kiến tuyển sinh 30 học viên cao học trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ngay trong tháng này và bắt đầu giảng dạy từ tháng 3/2026.

Chương trình học được thiết kế tương đương với các khóa đào tạo sau đại học truyền thống, cấp bằng chính quy do Bộ Giáo dục công nhận. Trước đây, doanh nghiệp chỉ được phép điều hành các trường đào tạo nội bộ ở bậc đại học.Tuy nhiên, sau khi Luật đặc biệt về đổi mới nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp tiên tiến có hiệu lực từ tháng 1/2025, các tập đoàn đã được phép mở chương trình sau đại học trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và di động.

Theo LG, mục tiêu của Trường Sau đại học Trí tuệ nhân tạo là đào tạo đội ngũ nhân tài hàng đầu, kết hợp kiến thức học thuật với thực tiễn công nghiệp, chú trọng khả năng giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực như điện tử, hóa chất, năng lượng và công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, trường cũng hướng tới phát triển các nhà nghiên cứu dẫn dắt thế hệ công nghệ AI mới như AI tạo sinh, học đa phương thức và suy luận nhân quả, đồng thời đào tạo chuyên gia có khả năng gắn kết nghiên cứu với thương mại hóa.

Bà Choi Eun Hee, Vụ trưởng Vụ Chính sách nhân lực của Bộ Giáo dục, nhấn mạnh việc phê duyệt mô hình này “mở ra một khuôn khổ mới trong phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa doanh nghiệp và giới học thuật.”

Bộ Giáo dục cùng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho biết sẽ tiếp tục thu thập ý kiến từ các doanh nghiệp và nghiên cứu chính sách nhằm củng cố hệ thống đào tạo sau đại học do doanh nghiệp vận hành.

