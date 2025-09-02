Hào hùng, xúc động, tự hào

Tối 2/9, đông đảo người dân tỉnh Phú Thọ và du khách thập phương đã có mặt tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình để hòa mình vào không khí trang trọng, hào hùng và đầy xúc cảm của các chương trình đặc biệt chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Không khí rộn ràng, trang trọng

Chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô lớn mà còn là một hành trình cảm xúc, đưa người xem trở về với những mốc son chói lọi của dân tộc. Sự kiện này gợi nhắc đến biết bao hy sinh, gian khổ để có được những thành quả thật tự hào của ngày nay.

Tại phường Việt Trì, ngay từ đầu giờ tối, các tuyến đường dẫn vào khu vực sân khấu hồ Công viên Văn Lang đã rực rỡ ánh đèn và đông kín người. Ai nấy đều rạng rỡ niềm vui xen lẫn sự háo hức, hồi hộp.

Đông đảo người dân xem chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bà Đào Thị Hiền, phường Việt Trì, chia sẻ trong xúc động: "Mỗi dịp Quốc khánh là một lần con tim lại rung lên với những giai điệu hào hùng. Chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà là một bài học lịch sử sống động. Những giai điệu, lời ca đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông” cùng màn pháo hoa không chỉ là lời tri ân gửi đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong từng người dân Việt Nam - từ em nhỏ lần đầu dự lễ Quốc khánh, đến người lính già năm xưa trở về tìm lại hồi ức.

Màn pháo hoa mãn nhãn tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì.

Còn chị Hán Nguyệt Hằng, xã Trạm Thản thông tin: Tôi rất háo hức thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ non sông”. Hòa chung không khí cả nước mừng 80 năm ngày Quốc khánh, tôi thấy lòng mình rạo rực lắm, cảm nhận rõ sức mạnh đoàn kết, thật hạnh phúc khi sức mạnh đó có sự đóng góp, dù là nhỏ bé từ những công dân như chúng tôi.

Cũng giống như chị Hằng, chị Đào Thu Trang, một du khách đến từ Hà Nội, cho hay: "Tôi từng xem nhiều chương trình văn nghệ vào dịp lễ lớn nhưng lần này ở Phú Thọ thực sự đặc biệt. Không gian rất đẹp, chương trình ý nghĩa, âm nhạc đi vào lòng người. Tôi cảm nhận rất rõ sự hân hoan và niềm tin lan tỏa trong lòng mỗi người."

Biểu tượng của niềm tự hào và khát vọng hòa bình

Người dân xem pháo hoa tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì.

Đồng chí Hồ Tiến Thắng, cựu chiến binh ở phường Việt Trì, xúc động chia sẻ: "Tôi từng cầm súng ra chiến trường. Ngày hôm nay, được đứng giữa dòng người đông đúc, lắng nghe những bài hát thấy rất tự hào. Điều mong mỏi lớn nhất của tôi là thế hệ trẻ hãy tiếp tục con đường học tập, rèn luyện, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, giữ vững nền hòa bình cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.

Kết thúc chương trình, khi những loạt pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; Cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình, cả không gian như vỡ òa trong tiếng reo hò và ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Người dân xem pháo hoa tại cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: Pháo hoa đêm Quốc khánh còn là biểu tượng cho một tương lai tươi sáng. Màn pháo hoa tại cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình không chỉ là một điểm nhấn ấn tượng trong chương trình kỷ niệm Quốc khánh năm nay mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và khát vọng vươn mình. Những ánh sáng rực rỡ bùng nổ trên bầu trời như khắc họa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một tương lai tươi sáng. Mỗi chùm pháo hoa như một ước mơ, một lời khẳng định về sức mạnh và sự phát triển không ngừng của đất nước. Không khí náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười của người dân khu vực phường Hòa Bình và du khách chính là minh chứng cho sự hòa quyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tạo nên một không gian tràn đầy hy vọng, niềm tin.

Tại phường Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phường Vĩnh Yên, đưa con trai ra Quảng trường Hồ Chí Minh ở phường Vĩnh Phúc xem pháo hoa, thông tin: "Dù đây không phải là lần đầu tiên đi xem pháo hoa nhưng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, tôi vẫn có cảm xúc rưng rưng, tự hào khác với những lần trước."

Trong ánh đèn lung linh, giữa những lời ca đi cùng năm tháng, Phú Thọ, mảnh đất cội nguồn thiêng liêng của dân tộc – một lần nữa khẳng định vị thế nơi lưu giữ và truyền lửa truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phương Thanh – Hạnh Thúy