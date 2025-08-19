Hãy kéo dài cho con bú đến 24 tháng đừng vội cai sữa vì những lợi ích tuyệt vời sau

Cho con bú mẹ kéo dài đến 24 tháng giúp trẻ nhận đủ dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch và phát triển toàn diện, đồng thời tạo sự gắn kết mẹ - con bền vững.

Nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài đến 24 tháng là chuẩn khoa học và được WHO, UNICEF, Bộ Y tế khuyến cáo rộng rãi. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ kết hợp với ăn dặm ít nhất đến 2 tuổi. Việc cho con bú lâu không làm giảm chất lượng dinh dưỡng của sữa mẹ; ngược lại, sữa mẹ vẫn cung cấp protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và các kháng thể quan trọng cho trẻ.

Bú mẹ kéo dài giúp tăng cường miễn dịch, phòng tránh nhiễm trùng, tiêu chảy, viêm hô hấp và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính về sau. Những trẻ vẫn bú mẹ khi đi học mẫu giáo thường ít ốm nặng hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn, và tỷ lệ tử vong vì bệnh tật cũng giảm đáng kể.

Sữa mẹ không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn chứa các chất tăng trưởng đặc biệt giúp hoàn thiện hệ miễn dịch, não bộ, hệ tiêu hóa và các cơ quan nội tạng. Thậm chí trong trường hợp trẻ ốm, bú mẹ vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thu, đồng thời giúp trẻ cảm thấy an toàn về mặt tâm lý nhờ gần gũi với mẹ. Do đó, việc tiếp tục cho con bú đến ít nhất 24 tháng không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe và tâm lý cho cả mẹ và con.