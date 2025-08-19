Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hãy kéo dài cho con bú đến 24 tháng đừng vội cai sữa vì những lợi ích tuyệt vời sau

Cho con bú mẹ kéo dài đến 24 tháng giúp trẻ nhận đủ dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch và phát triển toàn diện, đồng thời tạo sự gắn kết mẹ - con bền vững.

Nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài đến 24 tháng là chuẩn khoa học và được WHO, UNICEF, Bộ Y tế khuyến cáo rộng rãi. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ kết hợp với ăn dặm ít nhất đến 2 tuổi. Việc cho con bú lâu không làm giảm chất lượng dinh dưỡng của sữa mẹ; ngược lại, sữa mẹ vẫn cung cấp protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và các kháng thể quan trọng cho trẻ.

Bú mẹ kéo dài giúp tăng cường miễn dịch, phòng tránh nhiễm trùng, tiêu chảy, viêm hô hấp và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính về sau. Những trẻ vẫn bú mẹ khi đi học mẫu giáo thường ít ốm nặng hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn, và tỷ lệ tử vong vì bệnh tật cũng giảm đáng kể.

Sữa mẹ không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn chứa các chất tăng trưởng đặc biệt giúp hoàn thiện hệ miễn dịch, não bộ, hệ tiêu hóa và các cơ quan nội tạng. Thậm chí trong trường hợp trẻ ốm, bú mẹ vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thu, đồng thời giúp trẻ cảm thấy an toàn về mặt tâm lý nhờ gần gũi với mẹ. Do đó, việc tiếp tục cho con bú đến ít nhất 24 tháng không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe và tâm lý cho cả mẹ và con.

Hãy kéo dài cho con bú đến 24 tháng đừng vội cai sữa vì những lợi ích tuyệt vời sau

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)


TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)

 Từ khóa: Dinh dưỡng cho con bú tăng cường miễn dịch Phát triển Bộ y tế khuyến cáo Bền vững Bệnh mạn tính Hệ miễn dịch Tăng trưởng Phòng tránh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi lo y tế ở xã vùng cao Đức Nhàn

Nỗi lo y tế ở xã vùng cao Đức Nhàn
2025-08-19 07:12:00

baophutho.vn Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã đặc biệt khó khăn Mường Chiềng và Nánh Nghê, xã Đức Nhàn trở thành một trong những địa bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long