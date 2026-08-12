HĐND tỉnh khóa XX thông qua 9 nghị quyết chuyên đề và bế mạc Kỳ họp thứ Tư

Sáng 12/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết tại Kỳ họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương điều hành phần thảo luận, thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp gồm: 2 nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế, 6 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và 1 nghị quyết được ban hành theo chế độ văn bản mật. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Tư đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được thông qua đều là những nội dung quan trọng, cấp thiết, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đòi hỏi thực tiễn của địa phương. Việc ban hành kịp thời các nghị quyết sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong quản lý.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình, tiến độ và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2026; đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn, giải ngân, tránh thất thoát, lãng phí; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, các công trình hoàn thành trong giai đoạn và các dự án dân sinh cấp thiết.

Đối với các nghị quyết về phân cấp quản lý đầu tư công, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi đất, UBND tỉnh cần chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên rừng; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Quang cảnh phiên bế mạc.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đinh Vũ