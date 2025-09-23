Hệ thống Y tế Hùng Vương – 15 năm hành trình vì sức khỏe cộng đồng

{title}
Chiều 23/9, Hệ thống Y tế Hùng Vương tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập (28/9/2010 – 28/9/2025). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Dương Huy Lương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế; Lê Hồng Trung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, các đối tác chiến lược cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Hệ thống Y tế Hùng Vương.
Đồng chí Dương Huy Lương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Hệ thống y tế Hùng Vương
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
15 năm qua, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức ngày càng cao của người dân. Từ quy mô ban đầu chỉ 100 giường bệnh và 60 nhân sự, cơ sở vật chất khiêm tốn và bộ máy còn nhỏ gọn, đến năm 2025, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã có 2 bệnh viện với tổng số hơn 1.700 cán bộ quản lý, các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và 700 giường bệnh đang hoạt động, 4 phòng khám vệ tinh phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại nhiều khu vực và đang xây dựng, mở rộng thêm một bệnh viện mới, nâng tổng quy mô dự kiến lên 1.200 giường bệnh trong thời gian tới. Trong 15 năm phát triên, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã tham gia khám chữa bệnh, cấp cứu cho gần 3 triệu lượt khách hàng, trở thành điểm tựa tin cậy của người dân không chỉ tại Phú Thọ mà còn ở nhiều tỉnh, thành lân cận.
Các cá nhân của Hệ thống Y tế Hùng Vương được Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam
Nhân dịp này, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân của hệ thống Y tế Hùng Vương có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam.
Thúy Hường
