Hẹn ước mùa hoa trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày đầu năm 2026, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi và rực rỡ. Hoa mận nở sớm trắng trời, hoa cải vàng trải dài bất tận, vườn hồng, vườn cam chín mọng, những luống dâu tây chín đỏ... Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh mùa xuân quyến rũ, làm say lòng du khách gần xa.

Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, sắc trắng của hoa mận nở sớm, bừng sáng như những sương mây sà xuống đậu trên cành cây, tinh khiết và mong manh.

Vẻ đẹp ấy được tôn vinh và lan tỏa trong Chương trình Du lịch năm 2026 với chủ đề “Mộc Châu - Hẹn ước mùa hoa” sẽ chính thức khai mạc từ ngày 17/1, hứa hẹn mở màn cho một năm du lịch sôi động tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Ngay từ những ngày đầu tháng 1, phường Mộc Châu đã khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ khai mạc Chương trình Du lịch năm 2026. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, mà còn là dịp khẳng định sức hút, vị thế và tầm vóc của Mộc Châu trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Các khu du lịch ở Mộc Châu đã trang hoàng với đủ sắc hoa chuẩn bị đón du khách dịp tổ chức Chương trình Du lịch năm 2026 với chủ đề “Mộc Châu - Hẹn ước mùa hoa”.

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, được biết: Mục tiêu xuyên suốt của chương trình là tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trong đó mùa xuân được xác định là thời điểm đẹp nhất trong năm khi các loài hoa đua nở, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách.

Sắc trắng tinh khôi đến nao lòng của Hoa Mận, loài hoa được ví như 'tuyết trắng' giữa trời xuân đã thu hút du khách trong và ngoài nước với Mộc Châu trong dịp này.

“Lễ khai mạc diễn ra vào tối 17/1 tại Quảng trường 8-5 với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Đắm say mùa hoa”. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ cùng đội ngũ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Mộc Châu qua các mùa hoa”. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mộc Châu thông tin thêm.

Trong dịp này, tại khu du lịch Cầu kính Bạch Long, cây cầu kính dài nhất thế giới cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động độc đáo đón du khách, như: Hoạt động văn hóa, nghệ thuật và văn hóa cộng đồng, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian và không gian chợ phiên.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là chương trình diễn diễu của 10 xe hoa, đại diện cho 10 khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi xe hoa là một câu chuyện được kể bằng sắc màu, hoa trái, cảnh quan và bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên không gian lễ hội rực rỡ, giàu cảm xúc.

Không khí lễ hội năm nay đã lan tỏa mạnh mẽ đến các khu, điểm du lịch vệ tinh trên toàn cao nguyên Mộc Châu. Các doanh nghiệp, hợp tác xã du lịch - nông nghiệp đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, sản phẩm dịch vụ, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động trình diễn, trưng bày, giới thiệu những nét đặc trưng nhất của du lịch Mộc Châu.

Đến với Chương trình Du lịch năm 2026, du khách còn được chụp ảnh tại những khu vườn hồng hay tham gia các hoạt động tham quan, du lịch trải nghiệm mùa hoa mơ, đào, cúc Họa Mi và Cẩm Tú Cầu...

Tại Khu du lịch Mu Náu, công tác chuẩn bị cho cuộc thi thời trang thực cảnh độc đáo với chủ đề “Mộc Châu - Rực rỡ những mùa hoa” diễn ra vào sáng 18/1 cũng đang được triển khai khẩn trương. Các không gian trình diễn ngoài trời, sàn catwalk giữa thiên nhiên cùng hệ thống góc check-in được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Anh Trần Đức Duy, Giám đốc Khu du lịch Mu Náu Farm cho biết, đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục trang trí, bố trí không gian nhằm góp phần tạo nên bức tranh lễ hội đa sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Đến với “Mộc Châu-Hẹn ước mùa hoa”, du khách còn được cùng gia đình lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp bên những cánh đồng cải vàng rực rỡ.

Tại Bon Bon Farm, không khí chuẩn bị cũng hết sức sôi động. Anh Lại Tuấn Việt, Giám đốc hợp tác xã Bon Bon Farm, chia sẻ: Đơn vị đang tổng vệ sinh toàn khu, chuẩn bị các loại nông sản đặc trưng như dâu tây, sung Mỹ, bí thiên nga, sen đá, đồng thời trang trí các góc check-in và hoàn thiện xe hoa tham gia diễn diễu đường phố.

Một du khách sau khi tham quan, trải nghiệm những khu trồng hoa đã dùng máy ảnh lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp về các loài hoa.

Một điểm mới đáng chú ý trong Chương trình Du lịch năm 2026 là việc ứng dụng công nghệ số, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho du khách. Cuộc thi “Quét mã QR-Hành trình số, Check-in Mộc Châu” được triển khai tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn.

Chỉ với thao tác quét mã QR check-in và tích điểm, du khách có cơ hội tham gia tranh tài và nhận giải thưởng “Vua Check-in”, qua đó khuyến khích du khách khám phá nhiều hơn, ở lại lâu hơn và trải nghiệm sâu hơn các sản phẩm du lịch Mộc Châu.

Để bảo đảm đón khách và tổ chức Chương trình Du lịch năm 2026 với chủ đề “Mộc Châu-Hẹn ước mùa hoa” , phường Mộc Châu cũng đã có văn bản gửi các cơ sở lưu trú ngoài bảo đảm các điều kiện đón khách, cần phải công khai giá dịch vụ và không được tăng giá trong dịp này.

Song song với đó, cuộc thi ảnh “Mộc Châu-Mùa hoa gọi nắng” được phát động từ tháng 1 đến tháng 3/2026, khuyến khích các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên hoa mận, hoa đào, hoa ban trên cao nguyên.

Ngoài chiêm ngưỡng màu sắc rực rỡ của các loài hoa, du khách còn được hòa mình vào sự hoang sơ, kỳ vĩ, lạc bước giữa rừng hoa ngút ngàn, lắng nghe tiếng khèn gọi bạn tình và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống bình yên nơi rẻo cao Mộc Châu.

Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt hoạt động phong phú sẽ diễn ra tại các khu, điểm du lịch từ trải nghiệm du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, chợ phiên vùng cao, trình diễn ẩm thực, thời trang, đến các hoạt động văn hóa cộng đồng, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc Thái, H’Mông.

Trong dịp này, tại các bản du lịch cộng đồng như Tà Số, Hang Táu sẽ tổ chức Tết đồng bào H’Mông với chủ đề “Tà Số-Mùa xuân về”, lễ hội cúng đá, giải chạy marathon khám phá miền đất lạ, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa-trải nghiệm của Mộc Châu.

Du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương và chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn nhỏ người dân tộc H'Mông giữa rừng hoa mận.

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến tiếp tục được tổ chức, kết hợp tham quan-trải nghiệm nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương.

Đến với Mộc Châu để tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên các loài hoa, du khách có thể thuê hoặc mua những bộ trang phục của đồng bào dân tộc H'Mông để hòa mình trong không gian đa sắc màu giữa những rừng hoa mơ, mận, đào...

Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú và cách làm sáng tạo, “Mộc Châu - Hẹn ước mùa hoa” năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, mở đầu cho một năm du lịch thắng lợi, góp phần đưa hình ảnh Sơn La nói chung, Mộc Châu nói riêng thân thiện, mến khách vươn xa hơn nữa trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

