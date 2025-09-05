HLV Kim Sang Sik mong muốn khán giả Phú Thọ làm điểm tựa cho U23 Việt Nam

Ở buổi tập chiều 5/9 của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã gây bất ngờ với giới truyền thông khi quyết định trả lời phỏng vấn ngay trước khi buổi tập diễn ra.

HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam trả lời truyền thông tại buổi tập ngày 5/9 ở Phú Thọ.

Việc HLV trưởng của Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam trực tiếp trả lời phỏng vấn trước khi các buổi tập diễn ra là điều rất hiếm từ trước tới nay. Nhưng khi bước vào sân tập ở Phú Thọ chiều 5/9, HLV Kim Sang Sik đã tỏ ra rất cởi mở và sẵn sàng chia sẻ với các phóng viên có mặt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói về sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho trận đấu với U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 của Vòng loại U23 châu Á 2026: "Mọi người cũng biết, thời tiết ở Phú Thọ khá nóng bức. Qua các buổi họp, chúng tôi đã xem băng hình rút kinh nghiệm ở trận đấu vừa qua, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới về mặt chiến thuật cũng như thể lực, trước mắt là trận gặp U23 Singapore. Nhìn chung, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai".

U23 Việt Nam đang chuẩn bị rất nghiêm tục và đặt mục tiêu cao ở trận gặp U23 Singapore.

HLV từng giúp Việt Nam giành 2 chức vô địch chỉ trong hơn nửa năm qua gửi lời đến người hâm mộ: “Ngày mai là trận đấu thứ hai của chúng tôi ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, chúng tôi hy vọng người hâm mộ ở Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên, làm điểm tựa cho các cầu thủ để U23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt”.

Buổi tập 5/9 mang ý nghĩa rất quan trọng về mặt chiến thuật với U23 Việt Nam.

Trong buổi tập chiều 5/9, một tin khá đáng mừng cho người hâm mộ Việt Nam khi chúng ta vẫn đang có một đội hình mạnh nhất và hoàn toàn khỏe mạnh, không có cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương. Khi được hỏi về việc có mệt mỏi hay không khi đang dẫn dắt cả Đội tuyển Quốc gia và U23 cùng lúc, ông Kim chia sẻ: "Đợt này, chúng tôi tập trung hai đội tuyển cùng một lúc. Tôi và ban huấn luyện tại đây không thể nào dồn sự tập trung cho ĐTQG được, thay vào đó, chúng tôi cần chuẩn bị tối đa cho trận đấu với U23 Singapore. Bởi vậy, chúng tôi cần cố gắng giành chiến thắng trước U23 Singapore, đó là việc đầu tiên chúng tôi cần phải làm".

Trung vệ Phạm Lý Đức tỏ ra tôn trọng đối thủ và sẵn sàng cố gắng để có kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, Trung vệ sáng giá của đội tuyển U23 Phạm Lý Đức cũng đánh giá về đội tuyển U23 Singapore: "Đội tuyển U23 Singapore đang trẻ hóa và chúng ta phải cẩn trọng. Với tôi, bóng chưa lăn thì vẫn chưa biết điều gì có thể xảy ra. Tôi luôn giành sự tôn trọng lớn nhất giành cho đối thủ". Cầu thủ mới chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội nói thêm: "Đội đã có những phân tích, thầy Kim rút kinh nghiệm cho chúng tôi rất nhiều về mặt phòng ngự cũng như tấn công. Thầy đều muốn chúng tôi tiến bộ và cũng khuyên chúng tôi nên quyết đoán hơn trong những tình huống xử lý cuối cùng".

Lý Đức (Số 3) chính là người kiến tạo cho Lê Viktor ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào trận đấu với U23 Singapore lúc 19h ngày 6/9 trên sân vận động Việt Trì. Trước đó, lúc 16h sẽ là trận đấu giữa U23 Yemen gặp U23 Bangladesh. Kết quả của 2 trận đấu này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tấm vé vào vòng chung kết của Bảng C.

Huy Trần