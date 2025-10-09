HLV Patrick Kluivert: “Indonesia vẫn sáng cửa dự World Cup”

Sau thất bại 2-3 trước Ả Rập Xê Út, HLV Patrick Kluivert khẳng định tuyển Indonesia vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt tại World Cup 2026, đồng thời kêu gọi học trò giữ vững niềm tin trước trận quyết đấu với Iraq.

Sau thất bại 2-3 trước Ả Rập Xê Út ở trận mở màn bảng B vòng 4 Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Patrick Kluivert đã có những chia sẻ mạnh mẽ, thể hiện rõ tinh thần không bỏ cuộc của tuyển Indonesia. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định đội bóng của ông vẫn còn nguyên cơ hội nếu biết đứng dậy đúng lúc.

“Chúng tôi vừa thua một đội bóng mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc. Toàn đội phải ngẩng cao đầu. Tôi không muốn thấy ai gục xuống chỉ vì một thất bại,” Kluivert mở đầu buổi họp báo sau trận.

Huyền thoại người Hà Lan chia sẻ, Indonesia đã chơi nỗ lực, nhưng những sai sót nhỏ đã khiến đội bóng phải trả giá. “Chúng tôi khởi đầu rất tốt, thậm chí dẫn trước, nhưng sau đó đánh mất sự tập trung. Ả Rập Xê Út có kinh nghiệm và biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ. Chúng tôi phải học từ điều đó,” ông nhấn mạnh.

HLV Kluivert cũng cho biết toàn đội sẽ dành ba ngày tới để phân tích kỹ lưỡng trận đấu này trước khi bước vào cuộc đối đầu với Iraq, được xem là “chung kết” của bảng B. “Trong ba ngày nữa, chúng tôi sẽ gặp Iraq. Đây là trận đấu buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tôi đã nói với các cầu thủ: hãy xem lại mình, sửa sai và chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Chúng tôi vẫn còn cơ hội và phải tận dụng nó bằng mọi giá,” Kluivert quả quyết.

Không chỉ khích lệ tinh thần toàn đội, Patrick Kluivert còn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thủ môn Maarten Paes, người đã có màn trình diễn xuất sắc với 7 pha cứu thua ấn tượng trước Ả Rập Xê Út. “Tôi thực sự tự hào về Paes. Sau thời gian dài không thi đấu cho tuyển, cậu ấy trở lại và chơi tuyệt vời. Tôi phải ngả mũ trước phong độ của cậu ấy,” chiến lược gia người Hà Lan nói.

Dưới sự dẫn dắt của Kluivert, tuyển Indonesia cho thấy tinh thần thi đấu quả cảm dù vẫn còn non kinh nghiệm. Trận gặp Iraq vào rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam) sẽ là thước đo cho lời hứa của ông: biến thất bại cay đắng trước Ả Rập Xê Út thành động lực để Indonesia cất cánh trở lại trên hành trình World Cup 2026.

Nguồn thethao247