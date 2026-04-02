HLV tuyển Malaysia bị kêu gọi từ chức sau trận thua Việt Nam

Zulakbal Abdul Karim, chuyên gia bóng đá lão luyện của Malaysia, vừa gửi đi một thông điệp đanh thép dành cho Peter Cklamovski. Ông nhấn mạnh rằng vị HLV này nên rời đội tuyển sau trận thua Việt Nam 1-3.

Đầu tiên, Zulakbal Abdul Karim cho rằng trận thua Việt Nam 1-3 đã lột tả một thực tế là Peter Cklamovski không giỏi. 8 trận vừa qua, HLV người Australia giúp Malaysia bất bại (nhiều kết quả sau đó bị hủy) nhưng phần lớn thành tích đó là nhờ dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu. Đến khi không có cầu thủ nhập tịch chất lượng thì Malaysia lại thua. Chi tiết này chỉ ra rằng Peter Cklamovski không phải HLV tài năng.

"Có cầu thủ hay thì thể hiện tốt, còn không thì thất bại. Điều đó cho thấy Cklamovski không phải là HLV giỏi. Trình độ của một HLV phải thể hiện ở khả năng nâng tầm tập thể, không chỉ dựa vào lực lượng sẵn có. Vì thế, tôi không nghĩ ông ta ở lại đội tuyển Malaysia làm gì", ông Zulakbal Karim nói.

Khi so sánh với Kim Pan-gon, ông Zulakbal Karim không ngần ngại nhấn mạnh rằng những gì Peter Cklamovski đang làm không tốt bằng. “Chúng ta cần xem xét liệu có nên duy trì đội tuyển hiện tại hay không”, Zulakbal nói. "Đã có bằng chứng cho thấy hệ thống trước đây dưới thời Kim Pan-gon hoạt động hiệu quả hơn.

Malaysia vừa thua Việt Nam 1-3 tại Thiên Trường

Hệ thống vận hành hiện tại của Cklamovski đã thất bại bất chấp nguồn tài trợ đáng kể từ chính phủ (150 tỷ đồng/năm). Và nó càng bị tổn hại thêm bởi vụ bê bối làm giả tài liệu liên quan đến FIFA. Ban lãnh đạo mới của Liên đoàn phải tái cấu trúc bóng đá Malaysia.

Mặc dù sử dụng kết hợp các cầu thủ nội, cầu thủ Mã kiều và cầu thủ nhập tịch, song chúng ta vẫn không thể đánh bại Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu những gì Cklamovski làm là không bằng thời Kim Pan-gon. Nên nhớ dưới thời ông Kim, chúng ta đã lọt vào Asian Cup 2023”.

Ông Zulakbal cũng cảnh báo rằng bóng đá Malaysia đang tụt hậu so với các đối thủ trong khu vực, khi Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore đều đã giành vé tham dự Asian Cup 2027.

"Cấu trúc bóng đá của chúng ta cần được xem xét lại, phải xem xét lại một cách khẩn cấp. Tôi biết rằng Cúp Chủ tịch chỉ còn 10 đội tham gia. Tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn chứ không tốt hơn. Các nước láng giềng đã tiến bộ, trong khi chúng ta lại thụt lùi sau khi đã từng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup trước đó”, ông Zulakbal thẳng thắn thừa nhận.

“Chưa kể chúng ta còn bị FIFA trừng phạt. Đây là hình phạt nặng nề nhất kể từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số những năm 1990, khi hàng trăm cầu thủ bị cấm thi đấu".

Theo tienphong.vn