Hoà Bình bừng sáng sắc cờ đón mừng Quốc khánh 2/9

Hân hoan đón mừng Quốc khánh 2/9, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường, khu vực Hoà Bình dịp này như khoác lên mình tấm áo mới. Từ phường đô thị trung tâm đến các xã vùng cao, vùng sâu bừng sáng trong sắc cờ Đảng búa liềm và cờ đỏ sao vàng. Trên nhiều tuyến đường từ trục chính đến ngõ nhỏ, từ quán café đến quán ăn... rợp cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Không khí rộn ràng lan toả tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Chào mừng Quốc khánh 2/9, Ủy ban MTTQ phường Hoà Bình triển khai mô hình đường cờ tại đường Mai Thúc Loan. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ, vệ sinh môi trường sạch sẽ đón mừng đại lễ.

Người dân hưởng ứng treo cờ Tổ quốc.

Đường Chi Lăng, phường Hoà Bình lung linh trong sắc cờ và khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đường Trương Hán Siêu bừng sáng trong sắc cờ.

Quán cafe gây ấn tượng với không gian trang hoàng rực rỡ, tỉ mỉ, tràn ngập tinh thần yêu nước.

Em nhỏ thích thú, tự hào được ghi lại những bức ảnh kỷ niệm thể hiện tinh thần yêu nước dịp Quốc khánh 2/9.

Dãy phố kinh doanh quần áo, giày dép... trên đường Cù Chính Lan rực rỡ trong buổi tối.

Không gian rợp màu cờ tại cửa hàng kinh doanh đồ uống.

Trường THPT Công Nghiệp thắm sắc cờ Tổ quốc ngay từ cổng vào, chào mừng Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Không chỉ tại khu vực phường trung tâm, cờ Đảng búa liềm và cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến đường tỉnh 435 từ xã Thung Nai đi xã Mường Hoa giữa núi rừng hùng vĩ.

Homestay Y Múa ở xã vùng cao Pà Cò tạo ấn tượng với du khách về góc trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

