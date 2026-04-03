Hội An dẫn đầu danh sách “viên ngọc ẩn” hấp dẫn nhất thế giới do Travel + Leisure công bố

Trong danh sách các “hidden gem cities” – những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở do Travel + Leisure (một tạp chí du lịch hàng đầu tại Mỹ) công bố, Hội An (Đà Nẵng) giữ vị trí dẫn đầu, khẳng định sức hút nổi bật của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới.

Travel + Leisure là một trong những tạp chí du lịch hàng đầu tại Mỹ, có ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ. Mới đây Tạp chí này đã bình chọn 23 điểm đến trên toàn thế giới. Dựa trên các tiêu chí về chi phí, mật độ trải nghiệm và điều kiện thời tiết, trong đó “mật độ trải nghiệm” chiếm tỷ trọng lớn nhất, Hội An đạt 92,96 điểm, đứng vị trí số 1 toàn cầu.

Theo đánh giá của Travel + Leisure, Hội An không chỉ là một thành phố cổ được bảo tồn tốt, mà là một “di sản sống” – nơi quá khứ hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống. Phố cổ mở ra với những con đường nhỏ phủ ánh đèn lồng, những mái nhà nhuốm màu thời gian và các công trình kiến trúc mang dấu ấn giao thoa Đông – Tây. Không gian ấy không chỉ để ngắm nhìn, mà để bước vào và cảm nhận bằng nhiều giác quan.

“Hội An giống như một ô cửa mở ra quá khứ”- Taylor McIntyre, biên tập hình ảnh cấp cao của tạp chí Travel + Leisure chia sẻ, khi nhắc đến những ngôi nhà đầy màu sắc, những ngôi đền cổ kính và những chiếc đèn lồng lụa tinh xảo. Nhận định này cũng phần nào lý giải sức hút của điểm đến: không phải ở sự phô diễn mà ở khả năng gợi mở cảm xúc và kết nối với ký ức. Khi đêm xuống, không gian ven sông trở thành điểm nhấn với chợ đêm Hội An và những dòng thuyền trôi nhẹ trên mặt nước, phản chiếu ánh đèn lồng rực rỡ. Nhịp sống chuyển mình nhưng không ồn ào, mà mang một vẻ sinh động vừa đủ, tạo nên một khung cảnh giàu tính biểu tượng.

Danh sách bình chọn còn ghi nhận nhiều điểm đến giàu bản sắc như Brugge (Bỉ), Essaouira và Chefchaouen (Moroco), Calabria (Italy), Paros (Hy Lạp), Cambridge (Vương quốc Anh), Belgrade (Serbia) hay Cascais (Bồ Đào Nha). Sự xuất hiện của Hội An trong danh sách này không chỉ là một sự ghi nhận về mặt truyền thông, mà còn mở ra những khả năng tiếp cận mới đối với các thị trường quốc tế đang tìm kiếm những hành trình giàu trải nghiệm và mang tính cá nhân hóa.

 Từ khóa: Hội an Du lịch Đà Nẵng Điểm đến Công bố Trải nghiệm Tạp chí Nhất thế giới Hấp dẫn Sức hút Bản đồ
