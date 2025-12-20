Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông (GDPT) khu vực Hòa Bình (cũ). Đây là hội thảo chuyên môn đầu tiên của ngành sau khi sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo các địa phương, trưởng phòng các xã, phường và Hiệu trưởng các trường THCS, THPT thuộc khu vực Hòa Bình với tổng số hơn 300 đại biểu.

Quang cảnh hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo cho biết, sau hợp nhất, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có quy mô đứng thứ 3 cả nước với gần 2.000 cơ sở giáo dục và gần 1 triệu học sinh, hơn 60 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, qua 5 tháng vận hành mô hình mới, giáo dục khu vực Hòa Bình đã bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức so với mặt bằng chung của tỉnh: Chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà còn ở mức thấp; Kết quả thi tốt nghiệp THPT và học sinh giỏi các cấp còn thấp; khoảng cách chất lượng giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn. Về đội ngũ nhân sự vừa thiếu, vừa không đồng đều về cơ cấu môn học (đặc biệt là Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên); năng lực đổi mới phương pháp của một bộ phận giáo viên còn hạn chế. Đối với cơ sở vật chất: Nhiều trường lớp xuống cấp, thiếu phòng học bộ môn và thiết bị thí nghiệm, chưa đảm bảo yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập và các bài tham luận từ đại diện các đơn vị trường học tiêu biểu thuộc khu vực Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Đây là những đơn vị đã có bước phát triển đột phá trong thời gian qua, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả để khu vực Hòa Bình học tập. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cũng đã phát biểu, làm rõ những vướng mắc trong quản lý nhà nước sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục.

Đại diện các đơn vị tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Thế Truyền- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải có giải pháp đặc thù, mạnh mẽ và bền bỉ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền xã, phường với các cơ sở giáo dục. Mục tiêu cao nhất là giữ vững và phấn đấu đưa giáo dục Phú Thọ nằm trong tốp 5 toàn quốc, trong đó đặc biệt ưu tiên thu hẹp khoảng cách giáo dục tại vùng sâu, vùng xa và khu vực Hòa Bình.

Hồng Duyên