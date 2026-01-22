Hôm nay 22/1, Đại hội XIV tiến hành các bước về công tác nhân sự

Sáng nay 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc. Dự kiến, Đại hội sẽ tiến hành các bước về công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đồng chí Đoàn đại biểu Đảng bộ Thủ đô Hà Nội trong phiên làm việc ngày 21-1-2026 của Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Điệp

Trước đó, Đại hội đã dành nửa ngày thảo luận tại Đoàn và một ngày thảo luận tại hội trường về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. 30 tham luận trực tiếp tại Đại hội và các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất rất cao đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã giao Đoàn Thư ký tiếp thu các tham luận tại Đại hội để đưa vào dự thảo Nghị quyết trình Đại hội xem xét thông qua trong phiên bế mạc.

Trong phiên làm việc chiều 21-1, Đại hội cũng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23-1.

Do đó, dự kiến sáng nay 22-1, Đại hội sẽ tiến hành các bước để bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo hanoimoi.vn