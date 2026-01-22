Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hôm nay 22/1, Đại hội XIV tiến hành các bước về công tác nhân sự

Sáng nay 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc. Dự kiến, Đại hội sẽ tiến hành các bước về công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hôm nay 22/1, Đại hội XIV tiến hành các bước về công tác nhân sự

Các đồng chí Đoàn đại biểu Đảng bộ Thủ đô Hà Nội trong phiên làm việc ngày 21-1-2026 của Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Điệp

Trước đó, Đại hội đã dành nửa ngày thảo luận tại Đoàn và một ngày thảo luận tại hội trường về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. 30 tham luận trực tiếp tại Đại hội và các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất rất cao đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã giao Đoàn Thư ký tiếp thu các tham luận tại Đại hội để đưa vào dự thảo Nghị quyết trình Đại hội xem xét thông qua trong phiên bế mạc.

Trong phiên làm việc chiều 21-1, Đại hội cũng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23-1.

Do đó, dự kiến sáng nay 22-1, Đại hội sẽ tiến hành các bước để bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Ban chấp hành trung ương đảng Công tác nhân sự Làm việc Đại hội đại biểu Thảo luận tại hội trường Thống Nhất Toàn quốc Đại hội đoàn Kiện dự thảo nghị quyết
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Với Đảng, luôn trọn vẹn niềm tin yêu

Với Đảng, luôn trọn vẹn niềm tin yêu
2026-01-23 08:15:00

baophutho.vn Ngay khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, không khí trang trọng từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã lan tỏa theo từng bản...

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng
2026-01-23 06:35:00

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu...

Tin liên quan

Cùng chủ đề

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long