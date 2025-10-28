Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận về Luật Bảo vệ môi trường

{title}
{publish}
{head}
Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành.
Quốc hội làm việc tại nghị trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 28/10, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.
Cụ thể, đại diện Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Quốc hội sẽ xem videoclip về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.
Sau phần thảo luận, thành viên Chính phủ có liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chương trình sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Nguồn Vietnam+
baophutho.vn Trong chương trình làm việc ngày 28/10, Kỳ họp chuyên đề thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XIX đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào...
baophutho.vn Ngày 28/10, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Ba để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
baophutho.vn Ngày 28/10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ...
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 27/10 Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận các dự án luật.
Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 25/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.
baophutho.vn Chiều 24/10, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự hội...
baophutho.vn Sáng 24/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn...