Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận về Luật Bảo vệ môi trường

Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành.

Quốc hội làm việc tại nghị trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 28/10, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đại diện Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Quốc hội sẽ xem videoclip về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Sau phần thảo luận, thành viên Chính phủ có liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chương trình sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Nguồn Vietnam+


 Từ khóa: Luật Bảo vệ môi trường Đoàn giám sát thực hiện chính sách Pháp luật Hiệu lực Thành viên chính phủ Quốc hội thảo luận Giám sát chuyên đề Đại biểu quốc hội báo cáo
