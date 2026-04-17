Hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng loạt thành lập và triển khai các đội thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ du khách tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong thời gian từ ngày 17/4 đến ngày 26/4 (tức từ ngày 1/3 đến ngày 10/3 âm lịch), lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ tập trung triển khai các hoạt động: Phối hợp với lực lượng công an tham gia phân luồng tại các tuyến đường trung tâm, triển khai phương án phòng, chống ùn tắc tại khu di tích trong các ngày cao điểm; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ du khách và trực tiếp thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn tổ chức tuyển chọn, tập luyện đội hình con cháu Lạc Hồng và thiếu niên, nhi đồng phục vụ lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng 10/3 âm lịch.

Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng trong đời sống tinh thần của dân tộc. Qua đó, tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, ý thức hướng về cội nguồn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong ĐVTN, thiếu nhi.

Song song với đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ và các di sản văn hóa tiêu biểu như “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, “Hát Xoan Phú Thọ” được UNESCO ghi danh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng hình ảnh con người Phú Thọ thân thiện, văn minh.

Thu Hà