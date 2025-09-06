Hơn 55.000 bệnh nhân tại Anh phải xét nghiệm lại đường huyết do sự cố kỹ thuật

{title}
Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) vừa thông báo, hơn 55.000 bệnh nhân có thể phải làm lại xét nghiệm đường huyết sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật từ các thiết bị chẩn đoán.
Theo NHS, sự cố xuất phát từ máy xét nghiệm do công ty Trinity Biotech (Mỹ - Ireland) sản xuất. Các thiết bị này được sử dụng để thực hiện xét nghiệm HbA1C, vốn là phương pháp tiêu chuẩn nhằm đo lượng đường huyết trung bình và chẩn đoán tiểu đường type 2. Do lỗi hiệu chuẩn, một số bệnh nhân có thể đã nhận kết quả đường huyết cao hơn thực tế, từ đó bị chẩn đoán sai và thậm chí được kê đơn thuốc không cần thiết.
Vấn đề lần đầu được ghi nhận vào năm 2024, khi Quỹ NHS Bedfordshire cho biết một số bệnh nhân xét nghiệm tại Bệnh viện Luton và Dunstable có thể đã nhận kết quả không chính xác. Khi đó, cơ sở y tế đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận nguy cơ chẩn đoán nhầm tiểu đường type 2 và bày tỏ “lấy làm tiếc vì những căng thẳng và bất tiện gây ra cho bệnh nhân”.
Đến nay, NHS Anh xác nhận có 16 bệnh viện sử dụng loại máy này, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bệnh nhân trên toàn quốc. Những người cần xét nghiệm lại sẽ được liên hệ trực tiếp bởi bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện địa phương.
Tiến sĩ Clare Hambling, Giám đốc lâm sàng quốc gia về bệnh tiểu đường của NHS, trấn an rằng nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng đối với bệnh nhân là “thấp”. Bà nhấn mạnh: "Bị chẩn đoán nhầm một bệnh mạn tính như tiểu đường type 2 chắc chắn khiến bệnh nhân lo lắng, nhưng rủi ro y tế ở đây được đánh giá ở mức thấp. Chưa đến 10% phòng xét nghiệm NHS bị ảnh hưởng và tất cả đã thay thế hoặc điều chỉnh lại máy theo khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Y tế (MHRA) từ tháng 7 vừa qua". Bà Hambling khẳng định thêm rằng bất kỳ ai cần xét nghiệm lại sẽ được hệ thống y tế chủ động liên hệ.
Trinity Biotech cho biết công ty đang “phối hợp chặt chẽ” với cơ quan quản lý y tế Anh và đã liên hệ với toàn bộ bệnh viện đang sử dụng máy xét nghiệm của họ.
MHRA cho biết thêm, lo ngại về độ chính xác của các thiết bị này đã được báo cáo từ tháng 4/2024. Sau khi có khuyến cáo chính thức, tất cả phòng xét nghiệm liên quan đều đã thay máy hoặc khắc phục lỗi hiệu chuẩn để bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác.
NHS đồng thời cam kết sẽ tiếp tục rà soát và tăng cường giám sát các thiết bị y tế, nhằm bảo đảm bệnh nhân được chẩn đoán chính xác và an toàn.
Nguồn vtv.vn
