Họp báo Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026

Sáng 27/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tham dự họp báo có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; đại diện các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa - tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; đồng thời góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cội nguồn.

Năm 2026 mang dấu mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh. Lễ hội được chia thành hai phần gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch).

Phần hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú như chương trình nghệ thuật khai mạc, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao truyền thống, hội sách, triển lãm và hội chợ.

Phóng viên các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng đất Tổ ra thế giới. Quy mô các hoạt động được mở rộng cả về không gian và nội dung, nhiều sự kiện tổ chức theo cụm xã, phường nhằm tăng tính liên kết vùng. Một số hoạt động như marathon, golf, bơi chải, lễ hội đường phố... được xã hội hóa nhằm nâng cao sức hấp dẫn.

Đại diện cơ quan chức năng trả lời tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng mà còn là cơ hội “vàng” để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Thông qua họp báo, tỉnh Phú Thọ mong muốn tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng doanh nghiệp du lịch nhằm lan tỏa mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh và các giá trị văn hóa độc đáo của địa phương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục định hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ lễ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân và du khách thập phương, hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện với thông điệp “Văn minh - Nghĩa tình - Tin cậy”.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các KOLs, tỉnh Phú Thọ kêu gọi tích cực phối hợp quảng bá tour, tuyến và sản phẩm đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời năng động, hấp dẫn trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên cơ quan báo chí chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức. Về phía tỉnh Phú Thọ, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thông tin và môi trường tác nghiệp để các cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp phát huy hiệu quả truyền thông, đồng hành cùng địa phương trong phát triển du lịch bền vững.

Lê Minh