Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 22/8 (giờ địa phương), còi báo động phòng không tiếp tục vang lên tại khu vực miền Trung Israel do một tên lửa được phóng từ Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết tên lửa có khả năng đã bị đánh chặn và vỡ ra khi còn trên không, gây ra những tiếng nổ lớn tại Tel Aviv và Ramat Gan.
Khói bốc lên sau một vụ tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Magen David Adom - cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia của Israel, cho biết có báo cáo về các mảnh vỡ rơi trúng một ngôi nhà ở Moshav Ginaton, trong đó một mảnh được tìm thấy trong sân sau. Tuy nhiên, không có thương vong nghiêm trọng nào được ghi nhận. IDF xác nhận đã thực hiện nhiều lần đánh chặn đối với tên lửa này, sử dụng hệ thống phòng không nội địa.
Trước đó vài giờ, IDF cho biết, một thiết bị bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi phóng từ Yemen đã bị đánh chặn, sau khi kích hoạt hệ thống còi báo động tại nhiều khu vực gần biên giới phía Nam, giáp Ai Cập.
Hệ thống báo động đã được kích hoạt tại các khu định cư Bnei Netzarim, Neveh, Talmei Yosef, Dekel, Mivtahim, Yesha, Amioz, Sde Nitzan và Ein Habesor. Theo IDF, đã có nhiều nỗ lực đánh chặn được thực hiện trước khi chiếc UAV bị vô hiệu hóa thành công.
Một nguồn tin an ninh cho biết: "IDF buộc phải có phản ứng trước các hành động của lực lượng Houthi. Có một chuỗi sự kiện và hành động đòi hỏi sự đáp trả, và Tổng Tham mưu trưởng đang thúc đẩy vấn đề này một cách liên tục".
Song song đó, các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Israel về lực lượng Houthi tại Yemen đã được mở rộng trong thời gian gần đây và đã có các cuộc trao đổi với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Trước đó trong tuần qua, IDF đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào nhà máy điện Haziaz tại thủ đô Sanaa, Yemen – cơ sở được cho là do Houthi sử dụng để phát động các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào Israel. Theo thông tin từ báo The Telegraph (Anh), một số chỉ huy cấp cao của Houthi có mặt tại địa điểm này khi vụ tấn công xảy ra.
Từ sau vụ tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023 do Hamas tiến hành, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng nhiều tên lửa và triển khai hơn 320 UAV về phía Israel để bày tỏ ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine. Đáp trả các hành động này, Israel đã tăng cường triển khai các hệ thống phòng không trên toàn quốc và tiến hành nhiều cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Phía Israel khẳng định các hành động quân sự nhằm mục tiêu răn đe, vô hiệu hóa năng lực tấn công của Houthi và ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai. Đồng thời, quân đội Israel tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với CENTCOM để đối phó hiệu quả với mối nguy cơ ngày càng gia tăng từ Yemen.
Nguồn baotintuc.vn
