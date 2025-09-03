Hungary tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

Ngày 2/9, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó cho biết, Hungary quan tâm đến sự hợp tác giữa Đông và Tây, hướng tới hợp tác với cả Trung Quốc và Nga nhằm bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia, thay vì sự phân chia thế giới thành các khối độc lập.

Phát biểu trước báo giới trước thềm chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 3/9, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó cho rằng những căng thẳng kinh tế, an ninh và xã hội đang đẩy nhân loại đến bờ vực chia rẽ, tác động tiêu cực đến lợi ích của các quốc gia, trong đó có Hungary. Hợp tác toàn cầu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau sẽ là giải pháp giải quyết các tác động tiêu cực này.

Bộ trưởng Szijjártó cho biết thêm, trong thập kỷ qua, hợp tác Đông-Tây đã trở thành động lực chính thúc đẩy nền kinh tế Hungary, nhất là những khoản đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc vào các dự án hạ tầng và sản xuất tại nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh-hungarianconservative.com)

Do đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, ông sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc và lãnh đạo các tập đoàn lớn để thảo luận giải pháp mở rộng hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất xanh và logistics. Hungary mong muốn đẩy mạnh thu hút các khoản đầu tư mới của Trung Quốc và tận dụng vị trí chiến lược của Hungary trong Liên minh châu Âu (EU) để thúc đẩy quan hệ EU-Trung Quốc.

Cùng với việc thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc, Hungary cũng nỗ lực đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó tăng cường hợp tác với Nga và Serbia để bảo đảm an ninh năng lượng.

Mới đây, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary Peter Sztaray đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Khai khoáng-Năng lượng Serbia Handanovic và Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin về dự án đường ống dẫn dầu Serbia-Hungary.

Các bên nhấn mạnh rằng, việc phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất sẽ đem lại những rủi ro nhất định. Dự án chiến lược này sẽ mang tới nhiều sự lựa chọn, giúp đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, tăng cường an ninh năng lượng, vốn là những ưu tiên hàng đầu của ba nước trong bối cảnh an ninh trong khu vực đang diễn biến phức tạp.

Các nỗ lực của Hungary nhằm thu hút đầu tư từ Trung Quốc trong khi củng cố hợp tác năng lượng với Serbia và Nga cho thấy, Hungary đang chủ động khẳng định vai trò là trung tâm kết nối Đông-Tây. Chiến lược này không chỉ giúp Hungary bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn góp phần củng cố, nâng cao vị thế của nước này trong khu vực và trên toàn cầu.

Nguồn vov.vn