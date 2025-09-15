Huổi Nhả làm du lịch

Bản làng vùng cao mỗi mùa đều có cảnh sắc khác nhau, mộc mạc mà trữ tình. Xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng từ khai thác tiềm năng, cảnh đẹp vùng cao và văn hóa bản địa đang là hướng phát triển kinh tế bền vững ở nhiều bản vùng cao. Bản Huổi Nhả (xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) là một trong số đó.

Bản Huổi Nhả có 34 hộ dân tộc Mông sinh sống. Với địa hình đồi núi biệt lập, sinh kế người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi tự cung tự cấp. Đời sống khó khăn, sóng điện thoại lúc có lúc không, việc truy cập mạng học hỏi, tiếp cận thông tin trong thời kỳ công nghệ số rất hạn chế.

Bản Huổi Nhả, xã Mường Pồn nằm ven sườn núi với khung cảnh thanh bình.

Khó khăn đủ đường, thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm, kiến thức trong phát triển du lịch, vậy mà Huổi Nhả là bản đầu tiên thuộc huyện Mường Chà cũ đồng lòng xây dựng, phát triển du lịch với sự đồng thuận, chung tay góp sức của 100% dân bản.

Người dân bản Huổi Nhả dọn dẹp suối, lán chòi gìn giữ vệ sinh, cảnh quan chung của bản.

Anh Lầu A Khai, Trưởng bản Huổi Nhả cho biết: Bản Huổi Nhả bắt đầu phát triển du lịch từ năm 2021, sau khi họp bàn, thống nhất các hộ dân trong bản đều tham gia góp công, góp của để phát triển du lịch. Thời gian đầu để thu hút du khách trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa truyền thống cũng như con người bản địa, bản thống nhất sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng làm quỹ chung; xây dựng, cải tạo cảnh quan như dựng chòi nghỉ, xếp đá tạo điểm chụp ảnh giữa dòng suối chảy qua bản, dựng chợ phiên họp vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần với gần 10 gian hàng... Sự đồng lòng của bà con trong bản đã tạo điểm dừng chân, phục vụ nhu cầu ăn uống, ngắm cảnh, vui chơi của người dân và du khách thập phương khi đến Huổi Nhả.

Thay thế, xây dựng cọn nước, tạo cảnh quan phục vụ khách du lịch.

Những ngày đầu tháng 9, kết thúc mùa mưa, dạo một vòng quanh Huổi Nhả dưới những nhà mái thấp của đồng bào dân tộc Mông là không khí sửa sang, trang trí lại nhà cửa, cải tạo cảnh quan. Trước cổng nhà các hộ dân đều được dựng các vật dụng quen thuộc, từ khèn mông, búa, lưỡi hái, thóc... mỗi nhà một vẻ không ai giống ai, tạo sự gần gũi mà thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc Mông.

Huổi Nhả chủ yếu đón khách vào mùa khô và dịp cuối năm, đầu năm mới. Trung bình mỗi tháng bản đón 10 đoàn khách, mỗi đoàn từ 5 đến 60 người. Dịch vụ bà con trong bản cung cấp chủ yếu là chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống, trải nghiệm câu, quăng chài, đắp đập bắt cá, mua sắm, thưởng thức ẩm thực chợ phiên...

Sản phẩm thủ công được người dân Huổi Nhả chuẩn bị cho chợ phiên.

Anh Lầu A Minh, bản Huổi Nhả chia sẻ: Trước kia chăn nuôi chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình. Nhờ phát triển du lịch, các mặt hàng nông sản, thực phẩm được du khách ưa chuộng không lo khâu tiêu thụ. Trung bình mỗi tháng gia đình xuất bán 30 - 40kg gà thịt phục vụ du khách. Ngoài ra, các mặt hàng nông sản khác cũng được tiêu thụ qua dịch vụ du lịch, tạo thu nhập không nhỏ phát triển kinh tế gia đình.

Du lịch cộng đồng là phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa, thiên nhiên do chính cộng đồng dân cư bản địa nắm giữ, tổ chức khai thác. Tại Huổi Nhả, trừ các khoản thu chung, các hộ dân đều có hướng phát triển khác nhau; từ cung cấp thực phẩm, bán sản phẩm thủ công, dịch vụ ăn uống... tránh chồng chéo, xung đột lợi ích, đảm bảo mỗi hộ dân đều là mắt xích cung cấp sản phẩm dịch vụ, hưởng lợi từ du lịch.

Gia đình anh Lầu A Tủa chỉnh trang, cải tạo lại nhà ở, phát triển dịch vụ lưu trú homestay sau mùa mưa.

Anh Lầu A Tủa, bản Huổi Nhả cho biết: Mỗi hộ có một điều kiện, thế mạnh riêng nên việc lựa chọn phát triển, cung ứng sản phẩm du lịch nào cho phù hợp được mọi người trong bản cùng cân nhắc, lựa chọn. Gia đình tôi có một ngôi nhà không sử dụng thường xuyên nên khi họp bản, tôi lựa chọn phát triển dịch vụ lưu trú homestay. Sắp tới đóng điện lưới quốc gia, homestay của gia đình và vài hộ dân trong bản sẽ lắp thêm thiết bị thiết yếu, phục vụ du khách có nhu cầu ngủ nghỉ khi tới tham quan, khám phá bản Mông Huổi Nhả.

“Mùa du lịch” của Huổi Nhả đã đến, điện lưới quốc gia đang trên đường về thắp sáng bản, sáng nhà. Những người dân mộc mạc mến khách, những cảnh sắc tươi đẹp, trong lành... đang chờ du khách đến trải nghiệm.

Nguồn baodienbienphu.vn