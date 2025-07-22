Hủy và lùi giờ cất, hạ cánh hàng loạt các chuyến bay để tránh bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt các chuyến bay đến Sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Thọ Xuân đã được điều chỉnh giờ nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 3. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của cơn bão Wipha (bão số 3) và thông báo của nhà chức trách về việc tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) từ 23h ngày 21/7 đến 12h ngày 22/7, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tại Sân bay Vân Đồn, các chuyến VN1286 và VN1287 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn sẽ được điều chỉnh, dự kiến cất và hạ cánh sau 14h ngày 22/7.

Với Sân bay Cát Bi trong ngày 22/7, các chuyến VN1176 và VN1177 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, cùng với VN1670 và VN1671 giữa Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, cất và hạ cánh tại Cát Bi sau 14h. Các chuyến bay trong chiều tối cùng ngày dự kiến vẫn hoạt động theo kế hoạch.

Tại Sân bay Thọ Xuân trong ngày 22/7, các chuyến VN1276 và VN1277; VN7264 và VN7265 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thọ Xuân sẽ được khai thác sớm, cất cánh tại Thọ Xuân trước 11h. Các chuyến VN1278 và VN1279; VN7268 và VN7269; VN7276 và VN7277 cùng ngày sẽ bị hủy.

Tại Sân bay Nội Bài, Vietnam Airlines đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết trong đêm nay và sáng mai để quyết định phương án khai thác phù hợp.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 22/7 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão Wipha.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách. Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào đêm 21/7, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam lưu ý Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài không được chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết đồng thời đề nghị tất cả lực lượng tại cảng phải cố gắng duy trì ứng trực 24/24h cho đến khi có thông tin chính thức của cơ quan chức năng để trở lại trạng thái bình thường.

Cục trưởng yêu cầu đơn vị quản lý bay phải giám sát chặt chẽ và kịp thời cung cấp tất cả những thông tin về khí tượng tại khu vực cảng.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn ứng phó cơn bão số 3 vào chiều 21/7, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cát Bi từ 23h ngày 21/7 đến 12h ngày 22/7.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không Thọ Xuân tiếp tục theo dõi các bản tin khí tượng, đề xuất điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp; các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách thông tin điều chỉnh kế hoạch bay để có kế hoạch đi lại phù hợp.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không sân bay để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo khí tượng về ảnh hưởng của bão.

Nguồn vietnam+