Hành trình khởi nghiệp bền bỉ của nữ doanh nhân trẻ

Mười năm trước, hành trình khởi nghiệp của chị Trương Thị Dung bắt đầu rất lặng lẽ, không ồn ào, không hào nhoáng. Khi ấy, cô gái ngoài 20 tuổi không có nhiều vốn liếng, không hậu thuẫn, không mối quan hệ rộng mở. Thứ duy nhất chị có là niềm tin vào con đường mình lựa chọn, sự mạnh dạn của tuổi trẻ và một trái tim không cho phép mình bỏ cuộc trước khó khăn.

Mười năm sau, chị Trương Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam trên địa bàn phường Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, ghi dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực cung ứng và gia công thép công nghiệp, với doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Nữ doanh nhân Trương Thị Dung cùng các đồng nghiệp tại Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ của chị Trương Thị Dung gắn liền với ruộng đồng, những buổi chăn trâu, phụ giúp bố mẹ lo toan cuộc sống. Chính môi trường sống giản dị ấy đã hun đúc cho chị đức tính chịu thương, chịu khó, bền bỉ trước thử thách. Khi trưởng thành, chị làm kế toán cho một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Khai Quang. Công việc ổn định nhưng chị luôn ấp ủ khát vọng làm giàu bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình.

Dồn toàn bộ số vốn tích cóp được, vay mượn thêm người thân, bạn bè, năm 2014, chị Dung quyết định thành lập Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam. Những ngày đầu, doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp văn phòng phẩm và thiết bị bảo hộ lao động. Tuy nhiên, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, thiếu mối quan hệ thị trường và chưa có định hướng phát triển dài hạn, doanh nghiệp non trẻ của chị Dung rơi vào khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ giải thể. Đó là thất bại đầu tiên, nhưng không phải là điểm kết thúc.

Không nản chí, chị Dung dành thời gian tự học kiến thức về kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, tìm hiểu chuỗi cung ứng công nghiệp; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước điều chỉnh chiến lược. Cũng trong năm 2014, chị mạnh dạn chuyển hướng sang lĩnh vực cung ứng và gia công thép phục vụ ngành công nghiệp ô tô, xe máy - lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, kỹ thuật cao, yêu cầu khắt khe về chất lượng và sự bền bỉ lâu dài của doanh nghiệp.

Những ngày đầu chuyển hướng, tổng diện tích nhà xưởng, kho bãi và văn phòng của công ty chỉ vỏn vẹn khoảng 100m2 đi thuê; nguyên liệu phải nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, trong khi thị trường tiêu thụ chưa ổn định, áp lực tài chính luôn thường trực. “Có những thời điểm, chỉ cần một đơn hàng bị chậm thanh toán là cả bộ máy doanh nghiệp bị ảnh hưởng” - chị Dung chia sẻ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, công ty đã xác định nguyên tắc hoạt động: chất lượng sản phẩm là nền tảng, uy tín là điều kiện sống còn. Chính sự kiên định ấy đã giúp công ty TNHH Đài Tín từng bước tạo dựng niềm tin, trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Nữ doanh nhân trẻ Trương Thị Dung trao đổi công việc với đối tác, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ mô hình “1 giám đốc, 1 nhân viên”, không nhà xưởng, không vốn, công ty TNHH Đài Tín Việt Nam từng bước phát triển lên 3 người, 5 người và hiện nay là hơn 10 lao động ổn định. Doanh nghiệp đã xây dựng được khu nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất khang trang; mỗi năm cung ứng khoảng 6.000 tấn thép các loại cho thị trường, trực tiếp gia công linh kiện cho nhiều tập đoàn lớn như: Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, VinFast, Yamaha. Doanh thu bình quân đạt từ 25 - 30 tỷ đồng/năm, có thời điểm lên đến gần 100 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Giai đoạn đại dịch Covid-19 được xem là thử thách khắc nghiệt nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam, việc 100% nguyên liệu phụ thuộc vào nhập khẩu khiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng luôn hiện hữu. Thay vì chờ đợi hay thu hẹp sản xuất, công ty chủ động dự trữ nguồn hàng lớn, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm từ 100 lên 200 mã, đồng thời mở rộng liên kết với các doanh nghiệp FDI, DDI tại các khu công nghiệp Khai Quang, Bình Xuyên, Thăng Long... trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Nhờ những quyết sách kịp thời và linh hoạt, công ty không chỉ đứng vững qua đại dịch mà còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Năm 2023, chị Trương Thị Dung được vinh danh trong Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam. Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam trên thương trường, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh mới. Nhìn lại chặng đường gần một thập kỷ, chị Trương Thị Dung cho rằng “khởi nghiệp không chỉ là tạo ra sản phẩm hay dịch vụ, mà là hành trình hoàn thiện chính mình”. Chị không tự hào vì đã đi nhanh, mà vì đã không dừng lại, dù có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục.

10 năm với Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam và cá nhân chị Trương Thị Dung không chỉ là một cột mốc mà còn là một lời hứa: Tiếp tục làm ăn tử tế, bền bỉ vượt khó và xây dựng những giá trị thật cho cộng đồng, xã hội. Dù phía trước còn nhiều thử thách, doanh nhân Trương Thị Dung vẫn nỗ lực để tiến xa hơn nữa, góp phần xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Hoàng Thủy