Khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông có tổng vốn đầu tư 203.200 tỷ đồng. Đây là dự án mang ý nghĩa chiến lược to lớn trong việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt hiện đại, kết nối vùng Tây Bắc Việt Nam với các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển quốc tế.

Nhân viên Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ rà soát, lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để dự án được khởi công, xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra, cùng với các địa phương có công trình nhà ga, đường sắt đi qua, tỉnh Phú Thọ đang tập trung nhân lực, quyết liệt, khẩn trương thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao quỹ đất cho đơn vị thi công.

Vào ngày 19/12 vừa qua, công trình nhà và quảng trường ga Phú Thọ (phường Phong Châu) có tổng mức đầu tư 3.347 tỷ đồng thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được khởi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định nỗ lực của tỉnh trong thực hiện GPMB phục vụ dự án.

Đồng chí Lê Minh Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ cho biết: Dự án đi qua khu vực có hơn 6,7 km tuyến đường sắt ở địa bàn phường Phong Châu, Phú Thọ trong đó chủ yếu là phường Phong Châu. Đồng thời, địa bàn cũng được chọn làm địa điểm triển khai dự án thành phần xây dựng nhà ga và quảng trường ga Phú Thọ. Khối lượng GPMB để phục vụ dự án lớn với diện tích đất thu hồi hơn 22ha, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân, tổ chức. Để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ, trung tâm đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp. Đến nay, công tác GPMB thực hiện dự án đã, đang được triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, các hộ dân đều thống nhất với chủ trương của Nhà nước và không phát sinh kiến nghị. Trung tâm đã tiến hành kiểm kê trên 7,6 ha đất ở, đất nông nghiệp; đang lên phương án bồi thường cho 18 hộ dân có đất ở và nhà ở trên đất; đồng thời tiếp tục thực hiện các phần việc GPMB phục vụ dự án.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài hơn 391km tuyến chính và 28km tuyến nhánh. Riêng đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài 99,1km qua 20 xã, phường; điểm đầu tuyến tại xã Đan Thượng, điểm cuối tại phường Phúc Yên. Địa bàn tỉnh có 5 nhà ga hỗn hợp, 1 nhà ga hành khách và 1 ga tác nghiệp kỹ thuật. Khi triển khai qua Phú Thọ, dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng sẽ thu hồi hơn 630ha đất và trên 1.800 hộ tái định cư. Đồng thời, phải xây dựng 36 khu tái định cư mới; thực hiện di chuyển gần 5 khu nghĩa trang Nhân dân. Bên cạnh đó, hàng loạt công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật như trường học, khu đô thị, cụm công nghiệp, hệ thống cấp - thoát nước sẽ bị ảnh hưởng. Quy mô GPMB lớn, phức tạp với nhiều loại đất, công trình trên đất, đặt ra yêu cầu về nguồn lực tài chính đủ mạnh, nhằm bảo đảm chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đúng tiến độ.

Thực hiện GPMB phục vụ dự án, tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc để tổ chức thực hiện theo địa bàn, đảm bảo hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương, cũng như kịp thời gỡ vướng trong công tác GPMB; thành lập đoàn công tác, kiểm tra công tác GPMB tại các địa phương...

Đến nay, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính với diện tích 211,18 ha, đạt 100%; công tác quy chủ đạt trên 99%. Phường Phúc Yên và xã Bình Nguyên đã ban hành kế hoạch thu hồi đất, kiểm đếm. Các xã Sơn Đông, Vĩnh An, Vĩnh Hưng đang triển khai thống kê, kiểm đếm đất nông nghiệp và mồ mả. Đối với đất quốc phòng, dự án dự kiến chiếm dụng khoảng 305,3m2 thuộc Trường Cao đẳng Nghề số 2 (Bộ Quốc phòng, xã Hội Thịnh); Ban Quản lý dự án đang thực hiện các thủ tục thu hồi theo quy định.

Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất bàn giao hồ sơ ranh giới GPMB, vị trí các khu tái định cư; triển khai đo vẽ rải thửa tuyến chính và các khu tái định cư. Đồng thời, đơn vị đã giao tư vấn khảo sát, lập phương án di chuyển 48 tuyến điện trung thế, 13 trạm biến áp và 75 tuyến dây hạ thế. Để phục vụ xây dựng khu tái định cư, Ban Quản lý dự án đã làm việc với các địa phương, rà soát, thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng; xác định 26 vị trí khu tái định cư và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về vị trí, quy mô các khu tái định cư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, công tác GPMB đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh