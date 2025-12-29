Đa dạng hóa sản phẩm du lịch - Khẳng định vị thế và sức hấp dẫn

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với ngành Du lịch tỉnh, bởi sự hợp nhất giữa ba địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã tạo nên một không gian phát triển mới rộng lớn, đa dạng và đầy bản sắc. Với chiến lược đầu tư bài bản và tư duy đổi mới trong việc xây dựng sản phẩm, du lịch Đất Tổ đang từng bước chuyển mình, không chỉ là điểm đến tâm linh cội nguồn mà còn là trung tâm nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa đẳng cấp, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Các học sinh trải nghiệm tour du lịch học đường tại Bảo tàng Hùng Vương.

Dấu ấn bứt phá trong xây dựng sản phẩm

Giữa không gian thanh tịnh của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng vào một sáng mùa đông, ông Nguyễn Văn Bình - một du khách từ phương Nam xa xôi thành kính dâng nén tâm hương lên các Vua Hùng. Với ông Nam, đây là chuyến hành hương đầy cảm xúc để tìm về cội nguồn dân tộc. “Đứng giữa vùng núi Nghĩa Lĩnh thiêng liêng, tôi thấy tự hào vô cùng về bề dày văn hóa của tổ tiên” - ông Nam chia sẻ.

Cách đó không xa, tại Bảo tàng Hùng Vương, không khí lại vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của đoàn học sinh tham gia tour du lịch học đường. Các em hào hứng cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh để trải nghiệm ứng dụng Game Outing trip App. Thay vì chỉ nghe thuyết minh truyền thống, các em tham gia các trò chơi giải đố, tìm kiếm hiện vật và khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử một cách chủ động...

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh chia sẻ: Sản phẩm mới mẻ và hiện đại giúp học sinh được tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian bổ ích và lý thú. Học sinh sẽ nhập vai một nhân vật lịch sử và bắt đầu khám phá Bảo tàng Hùng Vương thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng kết nối Internet. Hệ thống cung cấp các trò chơi giải mã câu đố liên quan đến hiện vật, kiến thức văn hóa, lịch sử tại bảo tàng; mục tiêu giúp cho học sinh ghi nhớ tốt hơn về kiến thức lịch sử và phát triển tư duy đội nhóm, làm việc tập thể, tạo tinh thần đoàn kết. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới trong việc xây dựng sản phẩm du lịch tại tỉnh.

Sự sáp nhập 3 tỉnh đã tạo nên một tỉnh Phú Thọ mới với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Với vị trí là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, tỉnh sở hữu lợi thế vượt trội về kết nối liên vùng thông qua các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hòa Lạc - Hòa Bình và hệ thống đường sắt quốc tế. Địa hình đa dạng từ đồi gò trung du đến miền núi và hệ thống đồng bằng ven sông Hồng, sông Đà, sông Lô đã tạo nên dư địa lớn cho du lịch. Tỉnh hiện sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú bậc nhất miền Bắc, từ vùng núi cao mát mẻ của Tam Đảo, Xuân Sơn đến sự hùng vĩ của hồ Hòa Bình và sự tĩnh lặng của hồ Đại Lải. Đặc biệt, nguồn khoáng nóng quý hiếm tại Thanh Thủy và Kim Bôi mở ra tiềm năng lớn cho du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp. Hạ tầng dịch vụ cũng ghi nhận bước phát triển thần tốc với hàng loạt khu nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế như: Flamingo Đại Lải, Wyndham Thanh Thủy, Serena Kim Bôi và các sân golf Thanh Lanh, Phượng Hoàng, Hilltop Valley Kỳ Sơn...

Trong năm 2025, công tác xây dựng sản phẩm du lịch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức khai thác các di sản UNESCO như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Tổ chức công bố và đưa vào vận hành chùm tour du lịch học đường ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua Outing trip App tại Bảo tàng Hùng Vương. Đây là hướng đi mới giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử một cách sinh động, hấp dẫn. Tỉnh phối hợp với các đơn vị như Vietravel và Hiệp hội Du lịch tổ chức hội nghị chuyên sâu để phát triển dòng khách hội nghị, khen thưởng tại các khu vực trọng điểm như phường Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình. Xây dựng mô hình điểm du lịch nông nghiệp tổng hợp tuần hoàn tại Khu Mường Tiên và Vườn Sim (Hòa Bình cũ). Đồng thời, thúc đẩy phát triển các xã vùng cao Tân Lạc cũ thành khu du lịch cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cập nhật danh sách các sản phẩm OCOP, đặc sản của Vĩnh Phúc và Hòa Bình vào danh mục quà tặng lưu niệm của Phú Thọ nhằm tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm du lịch địa phương, góp phần đa dạng hóa hành trình trải nghiệm cho du khách...

Nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững

Đánh giá về những thành quả đã đạt được, đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL) khẳng định, việc mở rộng không gian hành chính đã tạo ra sự cộng hưởng giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên to lớn. Mục tiêu cốt lõi trong thời gian tới là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng vào các sản phẩm mang tính khác biệt và bền vững.

Về định hướng xây dựng sản phẩm du lịch thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng, có sức cạnh tranh. Trong đó, phát triển 2 trục du lịch tâm linh gắn với truyền thuyết “Tứ bất tử”: Đền Hùng - Ba Vì - Hòa Bình và Đền Hùng - Tam Đảo - Sóc Sơn. Đồng thời, tạo lập hành lang xanh du lịch kết nối Tam Đảo - Đền Hùng - Kim Bôi - Mai Châu. Liên kết vùng và sản phẩm mũi nhọn, tập trung vào các khu du lịch trọng điểm như Tây Thiên, Đại Lải, Thanh Thủy, Xuân Sơn và hồ Hòa Bình. Phát triển mạnh các loại hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch trải nghiệm văn hóa Mường, hát Xoan - Ghẹo và du lịch đường thủy trên sông Đà, sông Lô. Đổi mới mô hình kinh tế, nghiên cứu triển khai “kinh tế đầu bạc” gắn với dịch vụ y tế cho người cao tuổi và phát triển “kinh tế ban đêm” tại các phường Việt Trì, Hòa Bình, Vĩnh Yên với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đồng thời, tổ chức định kỳ “Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ” hàng năm với chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm tạo “thương hiệu” sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng vùng đất Tổ. Tăng cường đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia, quốc tế nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Phú Thọ.

Hương Lan