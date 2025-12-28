Kinh tế
Palm Manor đã hoàn thiện 258 căn nhà

Sau quá trình triển khai đồng bộ, Dự án Palm Manor do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu GP Invest làm chủ đầu tư đã hoàn thành và bàn giao hơn 100 căn nhà cho cư dân, đồng thời tập trung nguồn lực thi công các hạng mục còn lại của giai đoạn 1, từng bước hoàn thiện tổng thể dự án theo đúng kế hoạch.Palm Manor đã hoàn thiện 258 căn nhà

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Tàn Cầu GP Invest đã bàn giao 100 căn nhà cho cư dân tại Dự án Palm Manor.

Trên quy mô diện tích hơn 10 hecta, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè và hệ thống giao thông nội khu đã cơ bản được hoàn thiện, góp phần định hình diện mạo đô thị đồng bộ, hiện đại. Song song với công tác hạ tầng, chủ đầu tư cũng đang xây dựng nhà ở.

Đến nay, dự án đã hoàn thiện 258 căn nhà, hoàn thành 38 căn móng; hiện 131 căn nhà đang được triển khai thi công, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn xây dựng.

Palm Manor đã hoàn thiện 258 căn nhà

Toàn cảnh Dự án Palm Manor

Riêng trong tháng 12, phần hạ tầng được tập trung thi công cao điểm, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè và các tuyến đường nội khu, tiến tới hoàn thiện lớp thảm mịn trên các trục giao thông chính của dự án. Cùng với đó, khu vực cảnh quan tại cổng số 2 đã được hoàn thành, kết nối trực tiếp với trục đường Hùng Quốc Vương, qua đó tăng cường tính liên thông, tạo điểm nhấn cảnh quan và nâng cao giá trị tổng thể của Dự án Palm Manor.

Gia Thái - Tạ Thanh


Gia Thái - Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dự án Thi công Giao thông Chủ đầu tư Vỉa hè Chất lượng đầu tư bất động sản Nguồn lực hoàn thành Kế hoạch
