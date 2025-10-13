Hy vọng hòa bình hé mở khi Hamas bắt đầu trao trả con tin người Israel

Hy vọng hòa bình hé mở khi Hamas bắt đầu trao trả con tin người Israel sau thỏa thuận Sharm El Sheikh mới được thống nhất dưới sự bảo trợ và trung gian của 4 nước gồm Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đêm qua, nhiều nguồn tin tiếp tục nhận định Phong trào Hamas sẽ bắt đầu phóng thích con tin người Israel còn sống trong sáng nay (13/10), giờ địa phương. Các con tin đã chết được trao trả trong chiều cùng ngày. Tuy nhiên, kịch bản bàn giao con tin chính thức cuối cùng vẫn chưa được các bên liên quan công bố và xác nhận.

Con tin Arbel Yehud được trả tự do trong khung cảnh hỗn loạn hồi đầu năm 2025. Ảnh: Anadolu

Quân đội Israel đêm qua cho biết Phong trào Hamas có thể phóng thích con tin vào khoảng 8h sáng nay, giờ địa phương, tức 12h trưa nay giờ Hà Nội. Trong đó, các con tin còn sống, khoảng 20 người, có thể được trao trả từ 3 địa điểm khác nhau ở dải Gaza là thành phố Gaza ở phía Bắc, thành phố Khan Younis ở phía Nam và khu vực Trung tâm Gaza. Các con tin sẽ được Hamas bàn giao cho đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, sau đó được bàn giao lại cho quân đội Israel và đưa đến Căn cứ Re’im nằm sát dải Gaza để kiểm tra y tế. Thân nhân một số con tin có thể có mặt tại Căn cứ Re’im để chào đón các con tin.

Quân đội Israel khẳng định Hamas sẽ không tổ chức lễ bàn giao, mà chuyển thẳng con tin cho đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế. Thời gian phóng thích cũng có thể diễn ra sớm hoặc muộn hơn mốc dự kiến 8h sáng nay. Việc bàn giao thi thể các con tin đã chết, diễn ra vào cuối ngày hôm nay, sau khi hoàn tất việc trao trả các con tin còn sống. Tuy nhiên, số lượng thi thể con tin được trao trả trong ngày chưa được khẳng định.

Trước đó, kênh số của 12 của Israel đưa tin Hamas sẽ phóng thích các con tin còn sống trong 2 đợt khác nhau, vào lúc 8h và 9h sáng nay. Việc phóng thích cũng có thể diễn ra sớm hơn, nhưng không trước 4h sáng nay, giờ địa phương, tức 8h sáng nay, giờ Hà Nội.

Phóng thích toàn bộ số con tin Israel còn lại, là nội dung quan trọng nhất trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 vừa đạt được giữa Israel và Hamas. Thỏa thuận được thống nhất sau 3 ngày đàm phán liên tiếp từ 6-8/10 giữa hai bên tại thành phố Sharm El Sheikh của Ai Cập, dưới sự bảo trợ và trung gian của 4 nước gồm Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều nay, lễ ký kết thỏa thuận chính thức được tổ chức tại Sharm El Sheikh, trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo hơn 30 quốc gia khu vực và thế giới, cùng một số tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Sau lễ ký, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi, đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dải Gaza. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Liên hợp quốc, Chính quyền Palestine cùng nhiều quốc gia Ả rập, Hồi giáo, châu Âu và thế giới. Lãnh đạo Chính phủ Israel không được mời tham gia sự kiện.

