Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Iran khẳng định sẽ không tham gia đàm phán chừng nào các lệnh phong tỏa hàng hải vẫn được áp đặt. Trước đó, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran ra tuyên bố coi việc Mỹ phong tỏa các cảng nước này là hành động vi phạm ngừng bắn. Tehran tiếp tục khẳng định sẽ duy trì hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới cho biết đã cử phái đoàn đến Islamabad dự cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Iran. Viện dẫn các mối quan ngại về an ninh, ông Trump cho biết, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phía Mỹ tham dự cuộc đàm phán đầu tiên không đạt kết quả, sẽ không tham dự vòng đàm phán lần này.

Tuy nhiên, theo thông báo sau đó của Nhà trắng, ông Vance sẽ vẫn dẫn dắt phái đoàn Mỹ trong cuộc đàm phán lần này, cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump.

Vòng đàm phán mới được mong đợi sẽ giúp gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh, dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 22/4. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đã đạt được một số tiến triển, song hai bên vẫn còn rất xa một thỏa thuận cuối cùng. Cho đến nay, Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, làm gia tăng nguy cơ phá vỡ hoàn toàn các kênh kiềm chế căng thẳng vừa được thiết lập.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: đàm phán Iran Phó Tổng thống Mỹ Tổng thống mỹ donald trump Jared Kushner Lệnh phong tỏa Chủ tịch quốc hội Kiện An ninh quốc gia Tổng thống trump
