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Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Araghchi nhận định, đạt một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ có thể tạo ra những cơ hội cho nền kinh tế Iran, nhưng cũng không nên để triển vọng phát triển kinh tế của đất nước phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nhóm đàm phán của Iran sẽ tuân thủ các khuôn khổ và chính sách do Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, vấn đề Liban và việc chấm dứt xung đột tại Liban là một phần “không thể tách rời” trong Bản ghi nhớ (MoU) về hòa bình vừa được Iran và Mỹ nhất trí. Liban đã được đề cập ba lần trong văn bản MoU nhằm nhấn mạnh tính cấp thiết phải chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Iran quyết tâm ngăn chặn các cuộc không kích của Israel vào Liban theo các điều khoản của MoU.

Theo truyền thông Israel, quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký ngày 19/6. Mỹ cũng cảnh báo các tàu, thuyền không được tìm cách tiếp cận hoặc vượt qua khu vực phong tỏa cho đến khi có chỉ thị chính thức mới.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: đàm phán Iran và Mỹ Người phát ngôn bộ ngoại giao Tổng thống Iran Quân đội Mỹ Phát triển kinh tế Liban thỏa thuận hòa bình Bộ trưởng Đầu tiên
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