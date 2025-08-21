Israel huy động 6 vạn quân dự bị, chuẩn bị tấn công thành phố Gaza

Quân đội Israel đã thực hiện những bước đầu tiên của chiến dịch quân sự ở thành phố Gaza, với việc huy động 60.000 quân dự bị và dự kiến thêm 20.000 quân nữa vào cuối tháng này. Động thái đánh dấu đợt điều động quân đội lớn nhất của Israel trong nhiều tháng qua.

Chiến dịch tại thành phố Gaza được coi là nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn các khu vực mà Israel cho rằng tại đó Hamas vẫn còn hoạt động, bao gồm cả nơi những con tin cuối cùng còn bị giam giữ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua tuyên bố đã chỉ đạo quân đội rút ngắn thời gian chuẩn bị để phát động chiến dịch sớm nhất có thể. Ông đồng thời khẳng định mục tiêu là tiêu diệt hoàn toàn Hamas và bảo vệ an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, bước đi quân sự này đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về hậu quả nhân đạo. Sau gần 2 năm xung đột, Gaza đang phải đối mặt với tình trạng nhân đạo khẩn cấp với hệ thống y tế gần như sụp đổ hoàn toàn, thực phẩm, nước sạch đều khan hiếm, trong khi người dân không còn nơi nào an toàn để đi.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua cảnh báo: "Tôi phải nhắc lại rằng, điều quan trọng là phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, thả tự do cho tất cả các con tin vô điều kiện và tránh thương vong. Chiến dịch quân sự của Israel vào thành phố Gaza chắc chắn sẽ gây ra sự tàn phá hàng loạt.”

Nhiều nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột. Hamas hồi đầu tuần đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn do các nước Ả Rập làm trung gian, tương tự đề xuất từng được Mỹ hậu thuẫn, kéo dài 60 ngày và bao gồm việc thả các con tin còn lại. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào không bao gồm việc đánh bại hoàn toàn Hamas.

Cùng với đó, việc chính phủ nước này thông qua dự án E1 với hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới được xây dựng sau hai thập kỷ đình trệ cũng khiến triển vọng một giải pháp chính trị bền vững ngày càng xa vời. Nếu được triển khai, dự án sẽ chia cắt Bờ Tây, cô lập Đông Jerusalem- nơi người Palestine muốn làm thủ đô của Nhà nước trong tương lai. Ai Cập và Quatar, 2 trong số các nhà trung gian chủ chốt, hôm qua kêu gọi Israel nhanh chóng chấp thuận đề xuất ngừng bắn 60 ngày, khẳng định đây là con đường khả thi nhất để chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết: “Với chúng tôi, đề xuất này là lựa chọn tốt nhất có thể để chấm dứt đổ máu ở Dải Gaza, đặc biệt trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay. Đề xuất bao gồm một lộ trình hướng tới thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày, trao đổi tù nhân và con tin, tái triển khai lực lượng Israel và mở rộng viện trợ nhân đạo như đã cam kết trong nội dung thỏa thuận.”

Tại Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận về đề xuất ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff hôm qua đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdellaty nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột đẫm máu tại Gaza.

Áp lực trong nước đối với Chính phủ Israel cũng đang gia tăng. Cuối tuần qua, hàng trăm người dân Israel đã xuống đường biểu tình, yêu cầu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh lo ngại rằng một cuộc tấn công quân sự mới có thể đặt khoảng 50 con tin còn lại, trong đó 20 người được cho là vẫn còn sống vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết.

