Israel mở lại cửa khẩu phía Bắc Gaza cho xe cứu trợ

Israel mở lại cửa khẩu Zikim phía Bắc Gaza, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo, điện, nước và hỗ trợ tái thiết khu vực bị tàn phá nặng nề.

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tại Deir al-Balah, miền Trung Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/11, Israel cho biết đã mở lại cửa khẩu Zikim nối với phía Bắc Dải Gaza để cho phép các xe cứu trợ nhân đạo vào khu vực này.

Theo Cơ quan giám sát viện trợ của quân đội Israel COGAT, cửa khẩu được mở "theo chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị.”

Thông báo cho biết hàng viện trợ sẽ được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế chuyển giao sau khi Cơ quan Quản lý Cửa khẩu Đường bộ thuộc Bộ Quốc phòng Israel kiểm tra kỹ an ninh.

Trước đó, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc đã kêu gọi mở lại cửa khẩu này để đưa thêm hàng viện trợ vào khu vực phía Bắc Dải Gaza vốn bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột với Israel.

Theo Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), cửa khẩu này bị đóng từ ngày 12/9 và không có chuyến hàng viện trợ nào được đưa qua đây kể từ đó đến nay.

Trước đó, chỉ một số ít hàng viện trợ nhân đạo được đưa đến miền Bắc Gaza thông qua các cửa khẩu ở phía Nam, khiến khu vực này đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Ngoài cho phép viện trợ lương thực, COGAT cũng cho biết Israel sẽ tạo điều kiện cho các xe tải chở các mặt hàng viện trợ khác như nhiên liệu phục vụ cho việc cung cấp điện.

Ngoài ra, đường dây điện Kela từ Israel đã được kết nối để hỗ trợ 2 cơ sở khử muối, giúp cung cấp nước uống cho người dân Palestine.

Theo đánh giá chung, việc khôi phục nguồn điện cho Gaza - vốn đã bị tàn phá bởi các cuộc không kích - sẽ đòi hỏi công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Xung đột đã phá hủy hơn 80% mạng lưới điện của vùng lãnh thổ này, với thiệt hại ước tính về cơ sở hạ tầng và máy móc lên tới 728 triệu USD.

Trước khi xung đột nổ ra, nhu cầu điện ở Dải Gaza là khoảng 600 megawatt. Hiện tại, chỉ một phần nhỏ nhu cầu điện được đáp ứng và hầu hết các hoạt động tại Gaza đều kết thúc khi Mặt Trời lặn.

Tấn công, phóng hỏa quy mô lớn ở Bờ Tây

Hàng chục người định cư Israel đã tấn công và phóng hỏa các nhà máy cũng như các khu đất nông nghiệp của người Palestine nằm giữa 2 thành phố lớn Nablus và Tulkarem.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắt giữ một số người tham gia vào các vụ tấn công này và bàn giao cho phía cảnh sát xử lý.

Một số thành viên IDF đã bị một nhóm người định cư tấn công tại khu công nghiệp và có một xe quân sự bị phá hoại.

Đây là một trong ít trường hợp cơ quan thực thi pháp luật Israel có hành động chống lại bạo lực của người định cư ở Bờ Tây sau nhiều tháng qua liên tiếp diễn ra các vụ việc gần như hằng ngày mà không bị trừng phạt.

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho rằng hành vi bạo lực chống lại dân thường và binh sĩ IDF “đã vượt qua lằn ranh đỏ” và đáng bị lên án. Ông yêu cầu các cơ quan nhà nước hành động cứng rắn để chấm dứt tình trạng này.

Theo truyền thông Palestine, nhóm người định cư Israel đã phóng hỏa một tòa nhà trong khu công nghiệp và nhiều khu đất nông nghiệp xung quanh các làng Bayt Lid và Dayr Sharaf.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe tải lớn bị cháy rụi gần các công trình bị phá hủy nghiêm trọng. Hãng tin Wafa của Palestine đưa tin một số người định cư còn ném đá vào người Bedouin địa phương, khiến ít nhất 2 người bị thương ở đầu và phải vào bệnh viện điều trị.

Từ đầu tháng 10 đến nay, tại Bờ Tây đã xảy ra nhiều vụ tấn công của những người định cư, trùng thời điểm mùa thu hoạch ôliu. Theo OCHA, chỉ riêng trong tháng trước đã ghi nhận 264 vụ tấn công kiểu này, gây thương vong và thiệt hại tài sản.

