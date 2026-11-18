Kết luận của Bộ Chính trị về tiến độ hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (Kết luận số 123-KL/TW, ngày 13/11/2026).

Hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp ngày 13/11/2026, xem xét Báo cáo số 186-BC/BTCTW, ngày 13/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị (từ ngày 30/10 đến ngày 13/11/2026); tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng, hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục triển khai quyết liệt Kết luận số 107-KL/TW, trong đó tập trung một số nội dung sau:

1.1. Cần xác định rõ sản phẩm cốt lõi của giai đoạn này là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra. Đây là công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cần thực hiện khoa học, chặt chẽ, thực chất; không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hoá tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

1.2. Tập trung cao độ trong việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của dữ liệu kê khai. Kết hợp chặt chẽ việc rà soát từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hoá từ trên xuống, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Thông qua rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ những công việc không cần thiết; đồng thời, tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, xã hội hóa và đổi mới phương thức làm việc.

1.3. Đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây không phải là công việc riêng của cơ quan tổ chức cán bộ, mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, sản phẩm đầu ra của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cho cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trực tiếp rà soát, xác định phương án xử lý đối với các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và vị trí việc làm. Phân loại cụ thể các văn bản tiếp tục áp dụng, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; xác định rõ văn bản, điều khoản, nội dung cần xử lý, cơ quan có thẩm quyền và thời hạn hoàn thành; bảo đảm việc rà soát, xử lý đồng bộ, thống nhất, không để khoảng trống hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

3. Giao Ban Tổ chức Trung ương

- Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị; phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, tiếp tục điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống; tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, phát hiện vấn đề, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập, không để tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách. Phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc phân định nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành, địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị; trong đó, chú trọng đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; chỉ rõ cơ quan, địa phương, đơn vị làm tốt để biểu dương, nhân rộng, lựa chọn xây dựng điển hình ở một số cấp xã; đồng thời, xác định những cơ quan, địa phương, đơn vị nào còn khó khăn, vướng mắc để có biện pháp hỗ trợ và đề xuất những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo baochinhphu.vn