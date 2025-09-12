Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị

Ngày 12/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho 40 học viên là các giảng viên, chuyên viên Trường Chính trị tỉnh.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030” theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Lớp bồi dưỡng có 40 học viên là các giảng viên, chuyên viên Trường Chính trị tỉnh tham gia

Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về khoa học lý luận chính trị với 13 chuyên đề về: Phong cách ngôn ngũ khoa học lý luận Chính trị; Đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học; xác định vấn đề nghiên cứu và loại hình nghiên cứu; Xây dựng Đề cương nghiên cứu; tổng quan tài liệu và xây dựng giả thuyết nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu khoa học, nghiên cứu định tính, định lượng; phương pháp nghiên cứu định lượng; nghiên cứu khoa học lý luận chính trị với nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Qua các chuyên đề, giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị để vận dụng trong thực tế nghiên cứu của cá nhân và tập thể, tạo cơ hội tham gia nghiên cứu các công trình khoa học lý luận chính trị.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị; nâng cao kiến thức về công tác nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị cho mỗi cán bộ, giảng viên góp phần chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ứng dụng hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị.

Mỗi học viên tham gia lớp học phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tham gia lớp bồi dưỡng; nghiêm túc lắng nghe, tự giác, gương mẫu, tích cực thảo luận tương tác, tiếp thu kinh nghiệm để vận dụng vào công việc giảng dạy và nghiên cứu...

Lệ Oanh