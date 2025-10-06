Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 để thảo luận, cho ý kiến về các nhóm vấn đề: Công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; phát triển kinh tế- xã hội; những công việc Bộ Chính trị xem xét, giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đến nay và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong 9 tháng qua tốt hơn cùng kỳ năm 2024; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Không gian phát triển sau quy hoạch tổng thể quốc gia đang hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau; kinh tế vùng hình thành rõ hơn, chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới. Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tại hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến vào tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết theo quy định.

Đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Các đồng chí dự hội nghị phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các qui định liên quan để lựa chọn giới thiệu nhân sự.

Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố “Đức-Sức-Tài”; tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Về dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định, nội dung các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi trong 7 nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị, tính tới nay có 17 điểm mới trong dự thảo các văn kiện. Phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và đại biểu khách mời tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện; trong đó tập trung khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Chú trọng góp ý về những vấn đề như: Lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới...

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, cần bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với nhóm vấn đề kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư cho rằng, nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế-xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Song cũng còn nhiều vấn đề trong nội tại nền kinh tế cần phải quan tâm, giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn. Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

Đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Trung ương cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới theo tinh thần: Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”.

Trong đó, đại biểu cần tập trung thảo luận các trọng tâm: Giữ ổn định vĩ mô; thúc đẩy ba động lực tăng trưởng; chuyển đổi số-chuyển đổi xanh; nâng năng suất-chất lượng-tiêu chuẩn; phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn-minh bạch-hiệu quả; triển khai quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã nêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương-kỷ luật, “việc hôm nay chớ để ngày mai”, “nói đi đôi với làm”, “đã nói là làm”, quyết tâm để Hội nghị Trung ương 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

