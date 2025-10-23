Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN

Sáng 23/10, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM) và các phiên họp chuẩn bị liên quan đã khai mạc. Nguồn: Bernama

Sáng 23/10, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM) và các phiên họp chuẩn bị liên quan đã khai mạc.

Đây là các phiên họp tạo tiền đề cho Hội nghị cấp cao ASEAN-47 và các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 26-28/10.

Các phiên họp quan chức cấp cao diễn ra trong cả ngày sẽ mở màn cho các cuộc gặp cấp bộ trưởng, bắt đầu từ ngày 24/10, trước khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN 2025, khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-47 vào ngày 26/10.

Cùng ngày, cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực (CPR) tại ASEAN diễn ra, với sự tham dự của Đại sứ Timor Leste tại ASEAN Natércia Cipriana Coelho da Silva và Phó Tổng Thư ký Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) Astanah Abdul Aziz.

Cuộc họp CPR sẽ xem xét tiến độ trên các trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội của ASEAN, đồng thời thống nhất các kết quả để thông qua trong tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tối 23/10 sẽ diễn ra Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SOM-SEOM) và tiệc tối chào mừng dành cho các trưởng SOM ASEAN, Trưởng SOM Timor Leste do Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao kiêm Trưởng SOM Malaysia Amran Mohamed Zin chủ trì.

Với chủ đề “Bao trùm và Bền vững” trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, Hội nghị cấp cao ASEAN-47 và các hội nghị liên quan được kỳ vọng sẽ là một trong những hội nghị lớn nhất trong lịch sử khối, đóng vai trò nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, đồng thời giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu gắn kết và toàn diện.

Sự kiện này cũng chứng kiến sự tham gia tích cực của Timor Leste vào tiến trình gia nhập ASEAN với tư cách là thành viên thứ 11, dự kiến được công bố vào ngày 26/10.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-47 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) lần thứ 26 trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biện pháp thuế quan.

AEC-26 sẽ đi sâu vào Kế hoạch tổng thể AEC 2025, tập trung vào tăng cường kết nối, hợp tác theo ngành, cộng đồng lấy người dân làm trung tâm và hội nhập của khu vực vào nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, các quan chức kinh tế cấp cao và chuyên gia từ các quốc gia thành viên ASEAN dự kiến tham dự Hội nghị Chuyên gia+4 của Lực lượng chuyên trách địa kinh tế ASEAN (AGTF), gồm Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, và Tập đoàn Tư vấn Boston để thảo luận các chiến lược nhằm ứng phó với những thách thức địa kinh tế toàn cầu đang gia tăng và các vấn đề thuế quan.

Ngoài các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Liên minh châu Âu Antonio Costa và nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Sanae Takaichi nằm trong số hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự các Hội nghị Cấp cao với ASEAN tại thủ đô của Malaysia.

