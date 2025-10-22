Mỹ: Tình trạng đóng cửa chính phủ chưa có lối thoát

Tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng: người lao động không nhận được lương, các gia đình có thu nhập thấp đối mặt với nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm...

Quang cảnh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang ngày thứ 21 mà vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết khi đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục bất đồng sâu sắc về vấn đề chi phí chăm sóc sức khỏe.

Đảng Dân chủ kiên quyết đòi tăng chi tiêu cho y tế, bao gồm việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) và khôi phục các quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp (Medicaid), như điều kiện tiên quyết để chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Ngược lại, đảng Cộng hòa khẳng định chính phủ phải được mở cửa trở lại trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào về chính sách y tế.

Hôm 20/10, Thượng viện đã thất bại lần thứ 11 trong nỗ lực thúc đẩy dự luật do Hạ viện thông qua nhằm tài trợ cho chính phủ đến ngày 21/11. Không có cuộc bỏ phiếu nào về dự luật ngân sách được lên lịch cho ngày 21/10.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune đều thừa nhận rằng hạn chót 21/11 trong dự luật của đảng Cộng hòa có thể cần được gia hạn nếu tình trạng bế tắc tiếp tục kéo dài.

Trong diễn biến mới nhất, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã liên hệ với Tổng thống Donald Trump vào ngày 21/10, đề nghị một cuộc gặp khẩn cấp để thảo luận về tình trạng chính phủ đóng cửa trước khi ông Trump rời Mỹ vào cuối tuần này cho chuyến công du châu Á đã được lên kế hoạch.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ khởi hành vào ngày 24/10 cho chuyến công du châu Á và sẽ kết thúc tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc, nơi ông dự kiến sẽ có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng: người lao động không nhận được lương, các chuyến bay ngày càng bị trì hoãn và các gia đình có thu nhập thấp đối mặt với nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm. Đặc biệt, chỉ một ngày trước khi Tổng thống Trump khởi hành, hàng nghìn nhân viên liên bang sẽ bị mất kỳ lương đầy đủ đầu tiên.

Trong cuộc gặp với các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng trưa 21/10, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ về tình trạng chính phủ đóng cửa.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng các khoản tài trợ cho những dự án ở các bang do đảng Dân chủ kiểm soát, vốn đã bị tạm dừng trong thời gian chính phủ đóng cửa, sẽ không được giải ngân trở lại.

