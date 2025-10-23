Thủ tướng nước thành viên NATO đe dọa đóng cửa biên giới với Belarus

Thủ tướng Litva Inga Ruginiene đã đe dọa sẽ đóng cửa biên giới với Belarus nhằm đáp trả sự xuất hiện của hàng loạt khinh khí cầu chở thuốc lá lậu bay qua lãnh thổ nước này.

Bà Inga Ruginiene trong cuộc họp báo tại Vilnius, Litva ngày 6/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 22/10 dẫn lại thông tin cùng ngày của đài Phát thanh Quốc gia Litva (LRT) cho biết Thủ tướng Litva Inga Ruginiene đã đe dọa sẽ đóng cửa biên giới với Belarus nhằm đáp trả sự xuất hiện hàng loạt khinh khí cầu chở thuốc lá lậu bay qua lãnh thổ nước này.

Theo LRT, phát biểu với các phóng viên ngày 22/10, bà Ruginiene nhấn mạnh: “Nếu những khinh khí cầu như vậy lại tiếp tục vượt qua biên giới của chúng ta với số lượng lớn, chúng ta sẽ lập tức phản ứng và đóng cửa biên giới với Belarus”.

Người đứng đầu chính phủ Litva cũng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Vilnius có thể “ngồi lại với nước láng giềng này để đạt được bất kỳ thỏa thuận nào”.

Bà Ruginiene cho biết: “Hiện chưa có thông tin cho thấy đây là hoạt động được phối hợp bởi (Tổng thống Belarus Alexander) Lukashenko. Vấn đề chỉ liên quan đến việc buôn lậu thuốc lá”.

Theo Hãng tin Baltic News Service (BNS), hàng chục khinh khí cầu chở hàng lậu đã vượt qua biên giới vào Litva trong đêm 21/10, làm gián đoạn các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vilnius.

Phía cơ quan biên phòng Belarus cho biết Litva đã đơn phương tạm ngừng hoạt động qua lại biên giới trong khoảng sáu giờ vào sáng sớm 22/10

Ông Narunas Raulinaitis, người đứng đầu Hiệp hội các nhà vận tải đường bộ quốc gia Litva (LINAVA), đã đặt câu hỏi về tính “tương xứng” của quyết định này.

Ông Raulinaitis cho rằng: “Một sự cố hàng không không nên trở thành cái cớ để làm tê liệt vận tải đường bộ”, đồng thời nhấn mạnh rằng ngành vận tải đã phải đối mặt với “những điều kiện làm việc và thời gian chờ đợi không thể chấp nhận được” tại khu vực biên giới.

Hiện tại, Litva chỉ còn hai cửa khẩu biên giới mở với Belarus, sau khi đóng hai cửa khẩu vào tháng 3 và hai cửa khác vào tháng 8 năm 2023.

Nguồn baotintuc.vn