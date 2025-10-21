Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên

Hạ viện Nhật Bản bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ lãnh đạo chính phủ nước này.

Ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện Nhật Bản hôm nay, bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, đã giành được 237 phiếu bầu so với 149 phiếu bầu của lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Yoshihiko Noda. Kết quả này khiến bà được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản mà không cần vòng bỏ phiếu thứ hai.

Các nghị sĩ đã vỗ tay tán thưởng khi bà Takaichi bỏ phiếu và chào đón bà bằng tràng pháo tay vang dội sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Bà sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi gặp Nhật hoàng chiều nay.

Bà Takaichi, cựu bộ trưởng an ninh kinh tế Nhật Bản, hồi đầu tháng vượt qua 4 ứng viên nam để trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Giới quan sát cho rằng LDP chọn bà Takaichi làm lãnh đạo đất nước nhằm khôi phục niềm tin từ công chúng, vốn đang phẫn nộ vì giá cả leo thang và bị chi phối bởi các đảng đối lập với những lời hứa hẹn về phát triển kinh tế, siết kiểm soát người nước ngoài.

6 ngày sau khi bà Takaichi được bầu làm lãnh đạo LDP, đảng Komeito rời khỏi liên minh do không hài lòng với quan điểm bảo thủ của bà. Điều này buộc bà Takaichi thành lập liên minh với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) theo đường lối cải cách, thiên hữu hôm 20/10.

Một ngày trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, bà Takaichi cam kết “sẽ đưa nền kinh tế đất nước hùng mạnh hơn và định hình lại Nhật Bản thành quốc gia có thể gánh vác trách nhiệm cho các thế hệ tương lai”.

Bà Sanae Takaichi được các nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh sau cuộc bỏ phiếu ngày 21/10. Ảnh: AFP

Takaichi, người tự nhận mình giống nữ thủ tướng đầu tiên của Anh là Margaret Thatcher, đã đưa ra tầm nhìn rõ ràng về sự thay đổi. Bà ủng hộ chiến lược của cựu thủ tướng Shinzo Abe về kích thích nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và nới lỏng chính sách tiền tệ, từng chỉ trích Ngân hàng Nhật Bản vì tăng lãi suất.

Bà tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận thương mại giữa ông Ishiba và ông Trump, trong đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với ôtô và các sản phẩm khác, nhưng đề cập khả năng tái đàm phán nếu thỏa thuận tỏ ra bất công.

Giới quan sát cảnh báo lập trường chủ nghĩa dân tộc của bà Takaichi có thể chọc giận các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc. Bà thường xuyên tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ quân nhân Nhật Bản chết trong chiến tranh và vốn bị các nước láng giềng châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ.

Nguồn vnexpress.net